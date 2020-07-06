Продажа алкоголя после 18 вечера в Красноярске: когда снимут это ограничение

На этой неделе депутаты Законодательного собрания на очередной сессии рассмотрят вопрос о возможности снятия ограничений на продажу алкоголя после шести вечера. Четвертый месяц запрета (его вводили 2 апреля) почти никак не сказался на алкогольном рынке, которой просто ушел в тень. По данным МВД, в первые две недели после ввода ограничений, количество преступлений снизилось почти вдвое. Какая картина сейчас, пока неясно.

Эффективен ли запрет?

В некоторых регионах России, например, в Забайкалье с 14 мая и Карелии с 28 мая ограничения на продажу алкоголя после 18.00 полностью сняты. Общественная палата Красноярска предложила Губернатору и Законодательному собранию Красноярского снять ограничения из-за всплеска незаконной торговли алкоголем.

Председатель Общественной палаты Красноярска Сергей Волков:

- Сейчас это ограничение чистая формальность. В самом начале объявления режима самоизоляции, когда люди внезапно оказались без дела, мы посчитали, что будет угроза роста преступлений, инициативу о запрете поддержали. Сейчас, когда люди адаптировались, эта мера перестала работать. Купить алкоголь в Красноярске не проблема в любое время суток, то есть алкогольный рынок ушел в тень. Общественная палата сделала запрос в полицию, нам сообщили, что было проведено 200 контрольных закупок и собрано штрафов на 300 000 . То есть штраф вообще минимальный – 1300 рублей, вместо 600 000! К на поступает масса жалоб от жители домов, рядом с которыми торгуют алкоголем. Его продают все мелкие магазины и ларьки, которые и права-то не имеют на это.

Мы не раз отправляли в полицию списки адресов особенно наглых предпринимателей, которые незаконно торгуют алкоголем, но ответа пока так и не получили. Поэтому к действиям полиции я отношусь критически. Без общественного контроля результатов не будет. Надо сделать две вещи – первое – перевести, все же, торговлю алкоголем в законное русло, и второе – ужесточить наказание за незаконную торговлю, вплоть до лишения лицензий.

Обращение есть, что дальше?

8 июля состоится заседание профильного комитета Законодательного собрания края, где рабочая группа обсудит вопрос по снятию ограничений на продажу алкоголя после 18.00, а 9 июля на очередной сессии ЗС будет решено – отменять сухой закон или нет.

А что думаете вы?

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