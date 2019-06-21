Состояние здоровья вызывает опасение: спасенную в Норильске молодую белую медведицу привезли в Красноярск

История спасения белой медведицы, которая несколько дней назад вышла из тундры прямо в Норильск, завершилось благополучно. Сегодня днем ее в специальной клетке прямиком из Северного города доставили на самолете в аэропорт Красноярска, а оттуда – в парк флоры и фауны «Роев ручей».

Норильский белый мишка в Роевом Ручье.

Медведь вышел к людям без опаски

Много дней норильчане, а с ними и красноярцы, переживали за судьбу животного. Впервые его увидели в минувшие выходные недалеко от Талнаха, это район Норильска. Медведица увлеченно трепала выброшенную кем-то шкуру. По всему было видно, что голодная. Однако никакой агрессии по отношению к людям не проявляла, казалось, ей вообще не было дела до двуногих. Ее больше интересовали помойки.

Увидеть на улицах города полярного хищника для многих было шоком. Фото: Ирина Яринская, "Заполярная правда"

В течение двух дней ее видели еще в разных местах. А потом она и вовсе пришла в большой город. Шла по дороге, едва передвигая лапы, и автомобили останавливались, пропуская ее – и во дворы, к мусорным бакам. Новость тут же распространилась по соцсетям, многие потянулись искать косолапую гостью, чтобы подкормить – кто хлебом, кто курицей.

Бывалые охотники удивлялись: как такая молодая медведица, а на вид ей не более двух лет, могла пройти незамеченной почти полторы тысячи километров через весь Таймыр – уму непостижимо. Ее никто не заметил, хотя охотники периодически проверяют территорию. Белый медведь – животное опасное, и неизвестно, как он поведет себя и сколько еще протянет в таком состоянии.

Начало спасательной операции: медведицу только что усыпили и поместили в клетку. Фото: "Роев ручей"

За ним стали наблюдать полиция, спасатели и инспекторы охотнодзора. А в это время решалась судьба животного. Красноярский зоопарк «Роев ручей» не смог остаться в стороне.

В Красноярске уже готовили квартиру

- Состояние ее здоровья вызывало опасение. Поэтому мы экстренно связались с федеральным управлением Росприроднадзора и запросили разрешение поймать медведя и доставить в Красноярск, - рассказывает пресс-секретарь парка Екатерина Михайлова. – И как только разрешение было получено, в Норильск вылетела команда специалистов. Медведицу осторожно усыпили, затем поместили в клетку. И вот сегодня мы ее встретили в аэропорту, со всеми предосторожностями привезли и поместили в карантинный вольер. Здесь она проведет некоторое время, ветеринары осмотрят ее. Ей наверняка понадобится лечение.

Клетка, в которой косолапая проделала путь в полторы тысячи километров от Норильска до Красноярска. тесно, но зато безопасноФото: Мария ЛЕНЦ

Что удивительно, другие животные, привезенные из дикой природы, обычно по нескольку дней сидят в тесной клетке, которую считают своим убежищем, и не выходят в вольер. А эта медведица сразу же подошла к поилке и начала много пить. А потом с большим аппетитом принялась за кусок мяса.

Оказалось, что весит белая медведица даже не 200 килограммов, как думали вначале, а в два раза меньше – очень большая степень истощения. Так что теперь ей надо как минимум набрать килограммов 60. У нее нарушение функции кишечника, ряд других тревожных симптомов. Но ветеринары уже знают, как будут ее лечить. Сейчас главное для медведицы – покой, еда, поменьше стрессов. Ближайший месяц она проведет в карантине, вдали от людских глаз, а дальше – по ее состоянию.

В этом вольере вдали от постороннего шума медведица проведет как минимум месяцФото: Мария ЛЕНЦ

Почему не боялась людей

Медведица совершенно не боялась людей в Норильске. Сейчас она спокойно воспринимает сотрудников зоопарка, которые вплотную подходят к клетке, не рычит на них, не пугается. Смелая девочка и ведь непонятно, почему она себя так ведет. Хотя... может потому и не боится, что долгое время жила среди людей. Есть подозрение, и его пока нельзя проверить, что животное – жертва браконьеров. Возможно, ее поймали маленькой и держали долгое время где-то в клетке, чтобы перепродать, а потом избавились, просто оставив в тундре? Видимо, в ее сознании человек – не добыча, не опасность, а источник еды?

Медведица наверняка погибла бы, если бы не специалисты «Роева ручья». Отметим, что они с такими внезапными гостями из заполярья уже умеют обращаться. Например, любимицы публики пара Феликс и Аврора тоже стали жертвами браконьеров и приехали сюда в маленьком возрасте. Сестру Авроры подрастили и отдали в другой зоопарк. Не так давно привезли из заполярья и молодую медведицу Урсулу. Имя ей, кстати, выбирали всем миром. И вот еще одна – девушка с севера, пока безымянная.

Такой медведица приехала в Красноярск - чумазая и истощенная. Через несколько недель ее будет не узнатьФото: Мария ЛЕНЦ

Судьбу медведицы решать рано, нужно выходить

- Когда будем уверены, что физическое состояние медведицы уже не вызывает опасение, тогда и будем решать, как сложится дальше ее судьба, - рассказывает директор зоопарка Андрей Горбань. – Вариантов несколько. Выпустить в живую природу – это идеальный случай. И для нас, работников зоопарка, это, наверное, верхнее достижение. Но боюсь, что в данном случае все очень сложно. У нас складывается впечатление, что животное не жило в природе длительный срок.

Возможно, она переедет в другой зоопарк, а у нас в России есть несколько зоопарков, где при помощи «Роснефти» построены современные вольеры, и там самцы ждут своих барышень. Наверняка будет принято именно такое решение. Ведь медведь, взятый из дикой природы – это замечательно. Хочется, чтобы генетическая линия белых медведей в зоопарках России была очень крепкая.

Нужно отдать должное компании «Роснефть» и ее руководителю Игорю Сечину. Без них этой истории спасения не получилось бы. Это ведь второй случай уже, когда «Роснефть» оплачивает и саму экспедицию, и транспортировку животного.

Большая благодарность и авиакомпании «НордСтар», для перевозки медведицы они специально подготовили багажное помещение в салоне самолета, аккуратно погрузили клетку в Норильске и также выгрузили в Красноярске. Так что полет необычная пассажирка перенесла отлично.

А это вам для сравнения: Урсула, ее также спасли в прошлом году и привезли в Красноярск. Теперь ее не узнать - белоснежная и пушистаяФото: Мария ЛЕНЦ

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