Одному прострелили колено, другому пулями разорвали бронежилет: появилось новое видео нападения на инкассаторов в Красноярске

Появилось новое видео нападения на инкассаторов в Красноярске. Это видео с камеры, которая установлено над входом в отделение банка, она направлено на площадку у крыльца. Она записала сам момент нападения от и до, каждую делать. Вот у крыльца остановилась инкассаторская машина. Сначала из нее вышел один из инкассаторов, водитель. Он подошел к боковой двери бронированной машины и открыл ее. Затем помог товарищу, тот находился внутри, вытащить тяжелый кейс. Внутри него были кассеты с наличностью для банкоматов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789090" frameborder="0"></iframe> Нападенин на инкассаторов 30.05.2020 в Красноярске. Видео Сводка24.

В этот момент инкассаторы и заметили, как к ним бегут двое грабителей, но сделать уже ничего не смогли. Пока один грабитель потянулся за сумкой, его подельник расстреливал парней в упор. Изначально стреляли по рукам, чтобы предотвратить сопротивление. Одному инкассатору прострелили колено, он откатился на метр. Второму досталось больше – он лежал навзничь, ему в спину выпустили несколько пуль, которые разорвали бронежилет. Если бы не «броник», исход был бы трагическим. Спасибо врачам, которые смогли спасти инкассаторов.

Пока один грабитель хватал сумку с деньгами, второй расстреливал инкассаторов. Стоп-кадр видео

Напомним, громкое преступление произошло утром 30 мая на улице Щорса. Как выяснилось, грабителей было трое: два забирали деньги, третий ждал их неподалеку в черном неприметном «жигуленке». Его потом бросили во дворах и пересели на иномарку. Полиции понадобилась неделя, чтобы собрать все улики и выйти на след подозреваемых. Всех трех задержали уже 8 июня. Оказалось, жители Красноярска, ранее проблем с законом не имевшие. Мужчины во всем признались, надеясь на снисхождение в суде. За разбой их ждет дл 15 лет лишения свободы, а добыча составила 2,3 миллиона рублей.

Фотороботы подозреваемых появились уже на второй день после ограбления. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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