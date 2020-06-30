2020-06-30T14:11:36+03:00
Общество

Победители розыгрыша Викторина2020.рф в Красноярском крае на 30 июня 2020 года: кто выиграл квартиру и машину сегодня

Публикуем результаты розыгрыша Викторина2020.рф на 30 июня 2020 года
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Рассказываем, кто выиграл в розыгрыше Викторина2020.рф 30 июня 2020 годаРассказываем, кто выиграл в розыгрыше Викторина2020.рф 30 июня 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Стали известны номера призовых билетов розыгрыша Викторина2020.рф на 30 июня 2020 года.

Итак, победители на 30 июня 2020 года:

- квартиру выигрывает №2809193 (Новоселовский район)

- автомобиль выигрывает №2319105 (Большеулуйский район)

- смартфоны выиграли номера №1441195, 1413951, 1114151, 1183103, 2523694.

Поздравляем победителей!

Напомним, в викторине может принять участие любой житель Красноярского края старше 18 лет. Бланк викторины можно получить рядом с избирательном участком, на котором проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ с 26 июня по 1 июля 2020.

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Викторина от Ассоциации юристов пройдет с 25 июня по 1 июля. Бланки с вопросами можно будет получить около избирательных участков по голосованию за поправки в Конституцию страны. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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