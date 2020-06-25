Викторина2020.рф в Красноярске: какие вопросы на знание конституции и какие призы ждут участников

В викторине (подробнее Викторина2020.рф) может принять участие любой житель края старше 18 лет, а подарками в розыгрыше будут квартиры, машины и смартфоны. Пять вопросов викторины будут касаться содержания Конституции, в 137 статьях документа собрана основополагающая информация о свободе и правах граждан Российской Федерации. Первый розыгрыш пройдет уже в пятницу - 26 июня.

Вопросы викторины рассекретили?

На выходных в сети появился купон краевой викторины по Конституции. Настоящий ли это купон и правильные ли в нем вопросы? В Ассоциации юристов показывают бланк, но без вопросов.

- Мы не будем комментировать, правильные ли купоны были выложены в сеть - да это и не так важно, - говорит Светлана Зылевич, председатель Совета Красноярского регионального отделения «Ассоциации юристов России». - Уже в четверг 25 июня волонтеры начнут выдавать их всем желающим возле избирательных участков и каждый сам сможет сравнить и проверить. В любом случае, в розыгрыше будут участвовать абсолютно все купоны: и с правильными ответами, и с, так скажем, не очень. Но мы уверены, что люди все равно почитают Конституцию, задумаются, насколько важен этот документ для всех граждан страны.

10 квартир, 10 машин, 50 смартфонов

Конституция написана максимально простым и доступным языком. По словам организаторов, мотивировать население к изучению документа — главная цель викторины. 10 квартир, 10 машин, 50 смартфонов - подарки, которые анонсирует Ассоциация - вызывают ажиотаж. Даже волонтеры Конституции рассказывают, что прохожие часто требуют у них именно бланк с вопросами викторины.

- Многие, действительно, подходят и просят бланк с вопросами, чтобы подготовиться, заранее узнать ответы, - рассказывает волонтер Евгений Дубынин. - Мы объясняем, что взять бланк можно будет с 25 июня по 1 июля возле участков для голосования у специальных волонтёров Конституции. Я и сам еще не видел эти вопросы, но тоже хочу принять участие. У нас же можно узнать о поправках, о том, как и где проголосовать.

КОНКРЕТНО

Подробнее о правилах проведения викторины можно узнать на сайте Викторина2020.рф и по телефонам 8-800-300-60-33 (звонок бесплатный) и 258-18-50.