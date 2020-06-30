Победители розыгрыша Викторина2020.рф в Красноярском крае на 30 июня 2020 года: кто выиграл две машины сегодня

Стали известны имена победителей розыгрыша Викторина2020.рф на сегодня, 30 июня 2020 года. В викторине на знание Конституции победили Ольга Гершевич из Красноярска и Владимир Назаров из поселка Подтесово Енисейского района. Они уже получили ключи от новеньких автомобилей.

- Неожиданно, такой подарок для меня! Не верила, что такое может быть. Никогда не выигрывала нигде, даже когда в лото играла, - рассказывает Ольга Гершевич. Она сходила на голосование по поправкам в Конституции России 27 июня. Купон викторины взяла на выходе у волонтеров, заполнила ответы. А на следующий день с нетерпением позвонила на горячую линию. И когда назвала номер купона, от неожиданности растерялась – ей ответили, что она стала обладательницей автомобиля. Поскольку сама она не водитель, то в автосалон за новенькой «Ладой Гранта» она приехала с братом и мужем.

Второй автомобиль «Нива» уедет на север, в Енисейский район. Владимир Назаров живет в Подтесово, но в настоящее время он гостит у племянника в Красноярске. Пенсионер получил открепительное удостоверение у себя в участковой комиссии, поэтому голосовал в Красноярске. И вот такой приятный бонус.

А Владимир Назаров получил новенькую "Ниву". Фото предоставлено организаторами викторины

Для тех, кто еще не проголосовал, остался последний шанс – проголосовать завтра 1 июля и принять участие в викторине! Финальный розыгрыш – это 4 квартиры, 4 машины и 20 смартфонов. Правильность ответов организаторы не проверяют, все заполненные бланки участвуют в розыгрыше. Шанс выиграть есть у каждого!

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