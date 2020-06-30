2020-06-30T17:16:19+03:00
Общество

Победители розыгрыша Викторина2020.рф в Красноярском крае на 30 июня 2020 года: кто выиграл две машины сегодня

Публикуем результаты розыгрыша Викторина2020.рф на 30 июня 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Победительница № 1 Ольга Гершевич уезжает на "Ладе Гранте". Фото предоставлено организаторами викториныПобедительница № 1 Ольга Гершевич уезжает на "Ладе Гранте". Фото предоставлено организаторами викторины
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Стали известны имена победителей розыгрыша Викторина2020.рф на сегодня, 30 июня 2020 года. В викторине на знание Конституции победили Ольга Гершевич из Красноярска и Владимир Назаров из поселка Подтесово Енисейского района. Они уже получили ключи от новеньких автомобилей.

- Неожиданно, такой подарок для меня! Не верила, что такое может быть. Никогда не выигрывала нигде, даже когда в лото играла, - рассказывает Ольга Гершевич. Она сходила на голосование по поправкам в Конституции России 27 июня. Купон викторины взяла на выходе у волонтеров, заполнила ответы. А на следующий день с нетерпением позвонила на горячую линию. И когда назвала номер купона, от неожиданности растерялась – ей ответили, что она стала обладательницей автомобиля. Поскольку сама она не водитель, то в автосалон за новенькой «Ладой Гранта» она приехала с братом и мужем.

Второй автомобиль «Нива» уедет на север, в Енисейский район. Владимир Назаров живет в Подтесово, но в настоящее время он гостит у племянника в Красноярске. Пенсионер получил открепительное удостоверение у себя в участковой комиссии, поэтому голосовал в Красноярске. И вот такой приятный бонус.

А Владимир Назаров получил новенькую "Ниву". Фото предоставлено организаторами викторины

А Владимир Назаров получил новенькую "Ниву". Фото предоставлено организаторами викторины

Для тех, кто еще не проголосовал, остался последний шанс – проголосовать завтра 1 июля и принять участие в викторине! Финальный розыгрыш – это 4 квартиры, 4 машины и 20 смартфонов. Правильность ответов организаторы не проверяют, все заполненные бланки участвуют в розыгрыше. Шанс выиграть есть у каждого!

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Викторина2020.рф в Красноярске: какие вопросы на знание конституции и какие призы ждут участников

Викторина от Ассоциации юристов пройдет с 25 июня по 1 июля. Бланки с вопросами можно будет получить около избирательных участков по голосованию за поправки в Конституцию страны. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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