СК: Турция препятствует российскому следствию в расследовании смерти 16-летней Софьи Ланшаковой

Шокирующая гибель 16-летней модели из Красноярска Софьи Ланшаковой в Турции до сих пор не раскрыта. Более того, СК России заявляет. что турецкая сторона никак не стремится помочь российским следователям установить правду.

Напомним, девочка умерла 13 июля прошлого года на отдыхе в Анталье, куда приехала вместе с родителями и младшим братом-погодком. Погибла Соня при странных и довольно трагичных обстоятельствах - сгорела буквально на глазах, хотя никаких видимых причин поначалу для этого не было. Накануне смерти она вместе с семьей ужинала в ресторане. После этого у девушки резко разболелся живот. Родители, да и сама Софья, решили, что это отравление. Подумали: еда, вода и климат другие - вот организм и отреагировал. Это знакомо, пожалуй, каждому отпускнику. Соня в тот вечер пила угольные таблетки. Но утром 13 июля боль не прошла, а лишь усилилась. Родители обратились в местную больницу - по совету знакомых выбрали ту, где медики владеют русским языком. В клинике «Сиедра» Софье сделали капельницу и анализы. Позднее врач этой больницы утверждал - он предположил, что у девочки перитонит и сепсис. И посоветовал отвезти Софью в больницу, где смогут провести операцию (эта клиника - обычная амбулатория, не оснащенная достаточным оборудованием). Однако родители Сони говорили другое: врач предположил ротавирус и держал горячую грелку на животе у девочки.

Модели было всего 16 лет Фото: соцсети

Когда стало ясно, что боль только усиливается, Соню перевели в другую больницу - «Яшам», где должны были прооперировать. Здесь снова начали брать анализы (страховки у семьи не было, отдыхать поехали на свой страх и риск. Однако и вопроса в деньгах тоже не стояло - отец у Сони предприниматель и было готов на любые траты). Анализы были плохими, и врачи начали активно действовать. Но Соне уже ничего не помогало. Ее сердце остановилось.

После смерти Софьи стали открываться шокирующие детали. Вскрытие в Турции показало, что у девушки удалены матка и яичники. СК России возбудил уголовное дело по факту гибели юной модели, оно на личном контроле у главы комитета Александра Бастрыкина. Однако турецкая сторона не спешит оказывать нашим следователям содействие в установлении истины.

Ответа, почему погибла Софья Ланшакова, нет до сих пор Фото: соцсети

- На территории Российской Федерации следствием проделана исчерпывающая работа: допрошены свидетели и эксперты, проведены выемки предметов и документов, назначены и проведены возможные экспертизы, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, однако истребуемые следствием данные и материалы, имеющие значение для принятия законных и обоснованных решений по уголовным делам, турецкой стороной так и не были представлены.

Стоит отметить, что гибель Сони Ланшаковой - не единственная смерть на отдыхе в Турции, которая в прошлом году потрясла россиян. В августе 12-летняя жительница Петербурга Алиса Адамова погибла в одной из больниц Бодрума, захлебнувшись в бассейне: рука девочки застряла в трубе фильтра, и она много времени провела под водой. Также в августе москвичка Ольга Десятова в Анталье по неизвестным причинам впала в кому Неделю 19-летняя девушка провела в местном госпитале, затем ее транспортировали в Россию, где она скончалась, так и не придя в сознание. В начале сентября в Анталье погибла 5-летняя Люба Торочкова из Архангельской области. Малышка захлебнулась в бассейне. Когда ее доставили в больницу, реанимировать не смогли...

В СК России говорят, что отступать не планируют: по всем уголовным делам будут добиваться от турков содействия в следствии. Пока виновные и все обстоятельства смертей не будут выяснены до конца.

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