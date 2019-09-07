«Как бы больно не было, но нам нужна правда» Родители погибшей на отдыхе в Турции модели хотят провести эксгумацию тела

16-летняя модель из Красноярска Софья Ланшакова погибла в Турции при странных обстоятельствах. Напомним, девушка буквально сгорела на глазах у родителей, когда казалось, вся жизнь впереди: перспективы в модельном бизнесе (популярный глянец «Модный дом» включил ее в двадцатку самых красивых моделей страны), мечты о карьере пластического хирурга, учеба... Но все оборвалось 13 июля на отдыхе в Алании.

Накануне гибели Софья с мамой, папой и братом-погодком ужинала в ресторане. После этого ей резко стало плохо, - разболелся живот. Родители, да и сама девушка, решили, что это отравление. Подумали: еда, вода и климат другие - вот организм и среагировал. Соня в тот вечер пила угольные таблетки. Но утром 13 июля боль не прошла, и семья обратилась к врачам. А днем Соня умерла... На програме Андрея Малахова «Прямой эфир» (Россия-1) поминутно установили трагические события того дня. И надо отметить, гибель Сони вызывает массу вопросов.

... Семья привезла девушку в клинику «Сиедра» (врачи здесь говорят на русском), где ее положили под капельницу на два часа и провели анализы. Врач амбулатории рассказал в программе, что, увидев результаты, сразу предположил перетонит и сепсис. А также посоветовал незамедлительно перевести ребенка в клинику, где ей проведут операцию - их амбулатория не проводит хирургического вмешательства. Мама модели Татьяна Ланшакова утверждает другое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/730618" frameborder="0"></iframe> Родители погибшей модели рассказали, как все было в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».Видео: Прямой эфир, Россия - 1

- Он сказал мне - ротавирус, - говорит Татьяна. - Ей было больно, она стонала всю дорогу. Потом я увидела у нее на животе грелку, и Соня попросила: «Мама, мне очень горячо, убери ее». Я сняла грелку, и она, действительно, была горячая. Врач пришел и сказал: «Кто вам позволил убирать грелку?!» Положил ее обратно...

Врачи-эксперты уверяют, что, конечно, при воспалительном процессе горячую грелку не используют - это может усилить его. Но самое страшное испытание ждало одителей в другой клинике, «Яшам» - сюда Соню перевели для возможного хирургического вмешательства. Вновь началась череда анализов. Тут надо отметить, что медецинской страховки у семьи не было. Однако и вопроса в деньгах не стояло. Отец модели Вячеслав Ланшаков уверяет, что семья готова была на любые траты. Когда врачи получили анализы, они стали активнее действовать. Соне уже было совсем тяжело. Сердце девушки остановилось.

- Ее подняли в реанимацию, начали реанимировать, - рассказывает Вячеслав. - Сердце остановилось, я кричал: «Заведите ее! Спасите».

Соня мечтала стать пластическим хирургом Фото: соцсети

После нескольких попыток врачи лишь развели руками: ничего сделать не удалось. На руках у семьи не осталось анализов из клиники - тех, что проводили, когда Софье стало совсем тяжело. Шоком для семьи стало и то, что когда врачи в Турции провели вскрытие, оказалось, что у девушки нет матки и яичников - органы удалили полностью. Ланшаковы заподозрили, что органы могли изъять для трансплантации, ведь для посмертного исследования в Турции изымают лишь частицы органов. Однако врачи и в Красноярске, и в Москве говорят, что это вряд ли возможно.

- Органы могли изъять полностью потому, что у девушки, совсем юной, они маленького размера. В целом же, в мировой практике органы изымаются у пациентов при сохраненной системе кровообращения, - говорит главный трансплантолог минздрава России Сергей Готье. Кроме того, доноры, - как правило, родственники: мать может пожертвовать матку дочери, например.

Сейчас семья девушки готова провести эксгумацию тела, - в надежде установить все обстоятельства ее гибели.

- Как бы больно не было, нам нужна правда, - говорит Татьяна Ланшакова. - И мы пойдем до конца.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели российской модели в Турции, оно находится на личном контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. В Турции также идет расследование, которое контролирует и российское консульство, и власти страны.

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