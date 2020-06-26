«Самый умный?»: опубликовано видео начала самосуда из-за маски в автобусе Красноярска

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:30:46+03:00

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- Что, самый умный? - Сядь и вези меня! ... Опубликовано видео начала самосуда из-за маски в 90-м автобусе Красноярска, сообщает ТВК.

Напомним, накануне вечером, 26 июня, стало известно о ЧП: пассажира, который собирался проехать без «защиты», по собственной инициативе заблокировали в салоне двое мужчин. Вызвали полицию и не давали выйти, несмотря на громкие протесты «пострадавшего».

С чего начался конфликт в 90-м автобусе Красноярска из-за маски. Видео: ТВК.

Этот случай широко обсуждали в соцсетях. Кто-то был ЗА безмасочника – «борется с системой», «имеет свое мнение», кто-то ПРОТИВ – «подвергает людей опасности во время пандемии коронавируса». В конце концов, его забрали в отдел, а там составили протокол – нарушителю грозит штраф – до 30 тысяч рублей.

А теперь предыстория. Как выяснилось, «карательной» (а именно выражались в соцсетях некоторые) операции предшествовало бурное выяснение отношений. Мужчина вошел в автобус без маски и громко заявил, надевать ее не будет ни при каких обстоятельствах. И не выйдет – просить бесполезно.

- Без маски я не имею права провезти вас даже 200 метров, - пыталась протестовать кондуктор.

- Сядь и вези меня! Перевозчику светит штраф – 150 тысяч, мне 30. Поиграемся? Поиграемся!

Дальше последовали реплики «из зала». «Что, самый умный?!», «Вот бессовестный!» - живо откликнулись пассажиры, которых он задерживал. Дальше мы знаем – двое самых активных задержали нарушителя в проходе. Только тогда мужчина стал активно прорываться к выходу. Однако было уже поздно.

… Сейчас проверкой ЧП в 90-м автобусе занимается полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU