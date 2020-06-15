В Красноярском крае наводнением были затоплены 116 домов в 7 районах

В Красноярском крае наводнение отступает и население возвращается в свои дома. В пресс-службе МЧС сообщают, что на сегодняшний день все подтопленные жилые дома освободились от воды. Вода остается только на 23 приусадебных участках в Ермаковском районе – селах Ермаковское и Жеблахты.

Таким образом, жители сел в Манском, Партизанском, Ермаковском, Ирбейском, Саянском, Курагинском и Шушенском районах могут вернуться к привычной жизни. Ситуация стабилизируется на реках Оя, Кебеж, Туба, Кан, Мана и их притоках. Ситуация по-прежнему находится под контролем сотрудников МЧС.

Напомним, в результате обильных осадков произошёл резкий подъем уровня воды в реках центральных и южных районов Красноярского края. Были подтоплены 270 приусадебных участков и 116 жилых домов в 7 муниципальных районах края и 14 населенных пунктах (Нарва, Кой, Мина, Кожелак, Григорьевка, Ермаковское, Ильино-Пасадское, Ивановка, Агинское, Усть-Анжа, Мигна, Большая Речка, Иджа и Желбахты). Также было затруднено автомобильное и железнодорожное движение в 3 районах, повреждены три моста. К ликвидации последствий паводковой обстановки привлекалась группировка в количестве 474 человек и 158 единиц техники, в том числе, от МЧС России 117 человек 31 единица техники.

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