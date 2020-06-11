Прорвало дамбу, снесло мосты: в Красноярском крае пять робинзонов ночь просидели в глухой тайге на крыше затопленной машины

Дождь лил, не переставая, с 4 июня. Тайга насквозь пропиталась влагой. Ручейки и речушки поднялись, вздыбились, вышли из берегов и начали заполнять узкие низины между гор. Вода текла мутная, холодная. Группа туристов-экстремалов специально выбрала такую погоду, видимо, хотели получить острые ощущения. А в результате утопили машину, пришлось спасателей вызывать.

Произошло это 8 июня на юге Красноярского края. В Шушенском есть живописное село Сизая, названное, как и небольшая речушка, стекающая с Саян. С одной стороны село подпирают горы, с другой Енисей. А по руслу Енисея проходит граница с Хакасией. И жители хакасского города Саяногорска давно облюбовали окрестности Сизой для прогулок.

Вот и в этот раз приехали семь человек, среди которых один подросток. Найти экстремалов и пообщаться с ними не удалось, своих имен и телефонов они никому не оставили. Но зато спасатели рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск со слов самих туристов, какие приключения тем пришлось пережить. Уехала компания на 35-й километр от села вверх по течению реки Сизой, там свернули с главной (если, конечно, лесную гравийку можно назвать главной) дороги и поехали вдоль ручья. И вскоре поняли, что погорячились. Представьте: кругом глухой лес, по обе стороны крутые склоны гор, никуда не свернуть. Впереди только наезженная колея. Ливень ходит кругами, как из ведра льет. Все вымокли. А когда решили вернуться назад, возникла проблема.

- Там на ручье была дамба, ее размыло, - рассказывает представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов. – Первый «Уазик», в котором находились 2 человека, сумел проскочить на другой берег ручья. А второй «Уазик» застрял накрепко, не доезжая до дамбы, заглох. И все пятеро оказались окружены водой.

Пойти пешком не рискнули, все-таки вода мутная и холодная и да, рискованно. Сидеть в салоне машины тоже невозможно – вода поднялась на высоту больше метра, все затопило. Робинзоны взобрались на крышу. И так до самого рассвета просидели в обнимку на «Уазике».

Речка Сизая повредила несколько мостов. Такого наводнения местные жители не видели с 80-х годов прошлого века. Фото: Татьяна Коробейникова

А на рассвете, часов в пять, решили выбираться. Достали из машины веревку, один из мужчин взял конец и стал пробираться к ближайшей возвышенности, где не было воды. Друзья за другой конец веревки его страховали. Потом пошел следующий и так все друг за другом перебрались.

Товарищи, которые на первой машине успели проскочить дамбу, дальше проехать тоже не смогли, потому что вода повредила перед ними опоры моста через речку Сизую. Каким-то образом сумели вызвать спасателей. Представьте: связи здесь нет, телефон уже в 4-х километрах от села перестает ловить, а тут – 35. Домой позвонить и сообщить родным о себе не смогли, а 112 набрали – и их услышали.

- Опору моста через реку Сизую тоже подмыло, наши спасатели не смогли дальше проехать, пришлось воспользоваться плавсредством – надувной лодкой. Связи, повторяем, не было. Пытались 8 июня задействовать вертолет Ми-8 МЧС, но таежная местность не позволяла произвести посадку, да и в сумерках он был бесполезен. А на другое утро в 9 часов туристов уже нашли и эвакуировали. Их довезли до села. Медицинская помощь не потребовалась, - подытожил представитель «Спасателя».

У главы сельского совета Татьяны Коробейниковой тоже есть, что сказать по этому поводу:

- Такого наводнения в нашем селе с середины 80-х годов не помнят. – Дожди идут с прошлой недели. Уровень воды в реке Сизая несколько раз поднимался до критической отметки, в селе мост пострадал. А эта компания решила вдруг приехать к нам покататься. Странные люди, не находите? Прекрасно ведь понимали, что погода ужасная, дороги размывает.

Подмытыми оказались дороги. Фото: Татьяна Коробейникова

Местный предприниматель Игорь Иванников на эту историю смотрит немного иначе:

- Это любители экстремального отдыха. Они знали, на что шли, специально приехали в такую погоду, чтобы поймать острые ощущения. Кажется, у них были с собой один или два квадроцикла, они их там утопили. И «Уазик» до сих пор там стоит.

А нам останется только повторить просьбу спасателей: если вы собираетесь на природу – в лес, в горы, на озера – зарегистрируйтесь на едином сервисе онлайн-регистрации в МЧС. Сообщите, куда направляетесь, сколько вас человек, на какое время и каким маршрутом пойдете. Это не будет вам ничего стоить, но это поможет спасти вам жизнь в случае непредвиденных ситуаций.