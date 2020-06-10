Остались без урожая. В Красноярском крае затоплены 10 населенных пунктов

Продолжительные дожди наделали бед в шести раонах края. Подтоплены дома, приусадебные участки, где жители уже посадили овощи и картошку. Что сейчас происходит там, где реки вышли из берегов?

Манский район

Вода в Мане поднялась недалеко от населенного пункта Нарва,, подтопило 24 жилых дома и 40 приусадебных участков. 43 человека, в том числе 8 детей, были вынуждены покинуть свои дома и перебраться к родственникам и знакомым. В Нарве работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Красноярскому краю МЧС России. Местную школу сделали пунктом временного размещения на случай ухудшения обстановки. Работы много. Кроме мониторинга уровня воды, нужно укрепить береговую линию по нескольким улицам, дежурить на самых опасных участках.

В этом же районе затоплена автодорога у Большого Унгута, из-за этого нарушено транспортное сообщение с населенными пунктами Малый Унгут и Жержул.

Глава Манского района Артем Черных написал на своей страничке в социальных сетях: «Пошли третьи сутки нашей работы по предотвращению ЧС в Манском районе. Мы все немного подустали, но довольны результатом своей деятельности, как в Колбинском, так и в Нарвинском сельсоветах. Ни одной проблемы связанной с угрозой жизни и здоровью людей нет».

Партизанский район

Там ситуация уже лучше, в деревне Мина остаются подтопленными только 8 приусадебных участков.

В поселке Кой на р. Кой остается подтоплен один приусадебный участок, но по-прежнему поселки Кой и Кутурчин отрезаны от большой земли, поскольку затоплено около 200 метров дороги.

Ермаковский район

В районном центре остаются подтопленными 16 жилых домов и придомовых территорий, в которых проживает 38 человек, в том числе 9 детей. Все жители перебрались к родственникам и знакомым.

Но есть и хорошие новости: вода спала и теперь все дороги района доступны для проезда.

Ирбейский район

За последние сутки повысился уровень воды в реке Кунгус. Школа готова принять 300 человек.

Спасатели работают также в Курагинском и Саянском районах края – на ликвидацию последствий паводка отправлены 474 человека и 158 единиц техники.

Также остаются проблемы по 3-м участкам дорог общей протяжённостью 2350 метров. Разрушен один автомобильный мост.

Манский район, наиболее пострадавший от паводков, проинспектировал губернатор края Александр Усс.

В частности, он поручил краевому министерству экологии и рационального природопользования оценить состояние бесхозных гидротехнических сооружений, и в случае необходимости ускорить процесс их перевода в собственность края. Все, кто пострадал от стихии, могут рассчитывать на денежную компенсацию, отметил глава региона: «У нас система отлажена. Каждому человеку, который пострадал от паводков, выплачивается компенсация. Кроме этого, от 20 до 50 тысяч будет выделено пострадавшим домохозяйствам в случае частичной либо полной утраты имущества».

А тем временем, по данным МЧС, в центральных и южных районах края ожидается очередная волна дождей с грозами, они продолжатся до 17 июня. Возможны резкие подъемы уровня воды на реках Оя, Кебеж, Туба, Мана, Бирюса и их притоках.