Арест или свобода: избирают меру пресечения напавших на инкассаторов в Красноярске 30 мая 2020 года

В Красноярске продолжается расследование дерзкого ограбления банка 30 мая 2020 года. Уже стали известны подробности: налетчики, которых задержали спустя несколько дней, готовились к нападению целых три года. Купили оружие, машину, которую потом бросили, разрабатывали план, оттачивали навыки стрельбы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783975" frameborder="0"></iframe> Адвокат подозреваемого в нападении на инкассаторов в Красноярске.Мария ЛЕНЦ

При этом, когда решили, что готовы «пойти на дело», оставили такое множество следов, не попытались скрыться из города, а экспертов самым странным образом рассчитывали обмануть с помощью подброшенных в машину чужих волос - задержание их было только вопросом времени. Оно и состоялось, 8 июня – одного за другим СОБРовцы уложили подозреваемых лицом на асфальт на разных адресах.

Во вторник, 9 июня, вечером, в одном из районных судов Красноярска, решится вопрос о мере пресечения: где будут находиться преступники на время следствия.

О самих задержанных известно пока не очень много. Не судимые. По неофициальным данным, один из налетчиков, который был организатором «процесса» - средней руки бизнесмен, владеет складами в Красноярске, его фирме чуть больше пяти лет. В интернете выложен рекламный ролик, где он рассказывает о выгоде своих складских площадок, в том числе – какие они защищенные и как хорошо охраняется. Конечно, возникает недоумение – каким «средним» не был бы бизнес, неужели стоило идти на подобные риски? Учитывая, что добыча на троих составила 2,3 миллиона рублей. Вполне возможно, что все деньги уже найдены, по неофициальным данным, их обнаружили в гараже, принадлежавшем одному из налетчиков. Организатору должно было достаться больше – миллион с небольшим, двое других получи бы поровну от оставшейся части. Но потратить не успели еще ни рубля. Откуда такие подробности? Якобы об этом уже рассказал кто-то из задержанных, возможно, организатор, якобы написавший явку с повинной. Мы следим за развитием событий.

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