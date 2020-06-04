В Норильске на ликвидации разлива нефтепродуктов работают 250 специалистов, площадь загрязнения воды составила 180 тысяч квадратных метров

В Норильске ликвидируют последствия технической аварии на ТЭЦ-3, в результате корой произошла утечка нефтепродуктов. Произошло это днем 29 мая. На территории ТЭЦ сооружены резервуары для дизельного топлива. Из-за проседания опор, которые без нареканий прослужили 30 лет, произошло повреждение одного из резервуаров. Объем находившегося на хранении в резервуаре и вылившегося топлива – 21 тысяча тонн.

Под одним из резервуаров просел грунт и поддерживающая опора. Фото: сайт Генпрокуратуры

Специалисты подтвердили, что инцидент не оказал влияния на город, ведь ТЭЦ-3 находится на удалении, на окраине городского района Кайеркана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783011" frameborder="0"></iframe> Группировка МЧС России направляется в Красноярский край для ликвидации последствий ЧС в Норильске.

«Подразделения Заполярного филиала «Норникеля» и Норильско-Таймырской энергетической компании (АО «НТЭК», входит в группу компаний «Норильский никель») незамедлительно приступили к ликвидации последствий пролития нефтепродуктов. Был введен режим ЧС межмуниципального уровня города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Создана рабочая группа под руководством главы города Норильска» - говорится в официальном сообщении «Норникеля».

Специалисты с воздуха осмотрели территорию. Фото: Ростислав Золотарев

В рамках мероприятия специалисты компании свместно с сотрудниками Росприродназдзора осмотрели с воздуха водные объекты Норило-Пясинской водной системы – для выявления случаев проникновения нефтепродуктов в водные объекты. Также на место прибыла специализированная команда Морской спасательной службы из Мурманска, за плечами которой огромный опыт подобных работ во всем мире.

Всего к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечено 250 человек и 72 единицы техники.

В Норильск прилетел отряд морской спасательной службы. Фото: Ростислав Золотарев

Информация на 3 июня: площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов (устройство из непромокаемого материала позволяющее сдерживать распространение пятна нефтепродуктов по поверхности водного объекта), составила 180 тысяч квадратных метров. В районе ТЭЦ-3 вывезено 800 кубических метров загрязненного грунта и откачано 262 тонны дизельного топлива.

Специалистами Морской спасательной службы собрали с поверхности реки Амбарной 78 тонн дизельного топлива. Специалисты «Норильско-Таймырской энергетической компании осматривают места хранения аварийного дизельного топлива. Особое внимание уделяется оценке рисков просадки грунта под особо опасными объектами в условиях вечной мерзлоты.

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