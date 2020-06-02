Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 2 июня 2020 года: открытие групп в частных детсадах, общежитие медуниверситета на карантине

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае – по информации оперативного штаба на утро 2 июня 2020 года – возросло до 4380. За минувшие сутки сутки подтвержден еще 131 случай заболевания COVID-19, из них в Красноярске 104. Темп прироста составил 3,1%. Врачи вылечили 1060 пациентов (+ 166 за сутки). Погибли 39 человек.

В частных детских садах откроют дежурные группы

Хорошая новость для родителей: дежурные группы откроют не только в муниципальных, как раньше, а еще и в 68 частных детских садах. Как сообщили в пресс-службе главного управления образования, некоторые запустят уже 1 июня, но точную дату нужно узнавать непосредственно в своем саду. Дежурные группы смогут открыть только те учреждения, у которых есть контракт по уходу за детьми.

Так что теперь малыши, посещавшие детсады по муниципальной программе, смогут вернуться в свои группы. Бизнесмены будут получать оплату – по условиям контракта.

Подробности здесь.

Общежитие медуниверситета закрыто на карантин

У 41 студента выявили коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе образовательного учреждения. Какое именно общежитие подразумевается, пока не уточнили. Но, по неподтвержденным данным, речь идет о том, что находится на улице Партизана Железняка.

Как оказалось, сначала у 34 студентов, живущих в нем, подтвердили COVID, потом еще у 7. После этого общежитие закрыли на карантин постановлением Роспотребнадзора.

Оставшиеся там жильцы – под медицинским контролем. Их обеспечивают продуктами питания. В здании проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Подробности здесь.

Детский карнавал 1 июня прошел в интернете

Вместо тысяч детей в разноцветных костюмах – пустынные улицы. Вместо подвижных игр, забав и веселья – редкие прохожие. Таким выдался детский карнавал 1 июня в Красноярске, в самоизоляции из-за коронавируса он состоялся в интернете - на платформе zoom.

Юбилейный 15-й детский карнавал в Красноярске впервые в мире проходит онлайн, - рассказал ведущий карнавала Евгений Ларкович.

Массовое мероприятие «вживую» пришлось заменить трансляцией: шоумен ровно в 12 выдвинулся на проспект Мира. По традиционному маршруту – как всегда.

По пути он встретился с другими персонажами. А дети, обычные участники карнавала, присоединялись к шествию в zoom.

Словом, праздник состоялся, несмотря на самоизоляцию. Понятно, что «живьем» он был бы ярче и масштабнее, но жизнь диктует свои правила.

Подробности здесь.