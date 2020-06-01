Детский карнавал 1 июня 2020 в Красноярске в период самоизоляции: как проходит и чем отличается от обычного

Вместо тысяч детей в разноцветных костюмах – пустынные улицы. Вместо подвижных игр, забав и веселья – редкие прохожие. Таким необычным выдался детский карнавал 1 июня в Красноярске, в самоизоляции из-за коронавируса он состоялся в интернете - на платформе zoom.

- Юбилейный 15-й детский карнавал в Красноярске впервые в мире проходит онлайн, - объявил журналистам ведущий карнавала Евгений Ларкович. – И меня это очень даже захватывает!

Массовое мероприятие «вживую» пришлось заменить трансляцией. И все равно искрометный (не побоимся этого слова) шоумен ровно в 12 выдвинулся на проспект Мира. По традиционному маршруту – как всегда.

По пути он встретился с другими персонажами. А дети, обычные участники карнавала, присоединялись к шествию в zoom. Чтобы их растормошить, ведущий и герои давали задания: раскрасить лицо или спеть, нарисовать проспект Мира или показать язык. Забыли сказать: одновременно шел прямой эфир в инстаграм @karnavalnamira с подключением участников к ведущему, и прямой эфир на youtube.

А темой карнавала был «Город в горошек». «Почему горошек? Потому что это милота, потому что от горошков тепло, душевно, лампово и ласково, потому что это про заботу и любятинку, про лето и обнимашки, про человеческое, про жизнь, про детство и детей, про ребенка внутри каждого из нас», - объясняла организатор карнавала Светлана Тетерина.

Словом, праздник состоялся, несмотря на самоизоляцию. Понятно, что «живьем» он был бы ярче и масштабнее, но жизнь диктует свои правила. К тому же погода подкачала – с самого утра в Красноярске начался сильный ветер, который принес с собой сильный дождь с градом. А в такой ситуации карнавал онлайн – неплохой вариант, согласитесь? И праздник встретили, и дети в тепле.

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