2020-06-01T14:47:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Общежитие медуниверситета закрыто на карантин из-за 41 студента с COVID

Проводится дезинфекция
Ася ЖУКОВА
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Общежитие медуниверситета закрыто на карантин.Общежитие медуниверситета закрыто на карантин.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Общежитие красноярского медицинского университета пришлось закрыть на карантин из-за того, что у 41 студента выявили коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Какое именно общежитие подразумевается, пока не уточнили. Но, по неподтвержденным данным речь идет о том, что находится на улице Партизана Железняка.

Как оказалось, сначала у 34 студентов, живущих в нем, подтвердили COVID, потом еще у 7. После этого общежитие закрыли на карантин постановлением Роспотребнадзора.

Оставшиеся там жильцы – под медицинским контролем. Их обеспечивают продуктами питания. В здании проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

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Уже в трех общежитиях СФУ нашли коронавирус

Уже в трех общежитиях СФУ выявили коронавирус. Как рассказали на сайте университета, в выходные диагноз подтвердили в семье одного из сотрудников. В 24-м общежитии (Судостроительная, 38А). Оно предназначено для работников и их родных, либо для людей,трудившихся в СФУ больше 10 лет и сохранивших право на проживание. В общежитии провели дезинфекцию, усилен контроль.

Кроме того, интернет-ресурс «Стрелка» сообщил о еще одном случае в общежитии СФУ. COVID-19 нашли у студента 12-го общежития СФУ (Вавилова,64). Он контактировал с зараженным, после сдал анализ. И, увы, результат оказался положительным. Заболевшего отправили в больницу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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