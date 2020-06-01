2020-06-01T06:02:05+03:00
Общество

В 68 частных детских садах откроют дежурные группы

Когда именно, нужно уточнять на месте
Ася ЖУКОВА
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В 68 частных детских садах откроют дежурные группы.В 68 частных детских садах откроют дежурные группы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Хорошая новость для родителей: дежурные группы откроют не только в муниципальных, как раньше, а еще и в 68 частных детских садах. Как сообщили в пресс-службе главного управления образования, некоторые запустят уже 1 июня, но точную дату нужно узнавать непосредственно в своем саду. Дежурные группы смогут открыть только те учреждения, у которых есть контракт по уходу за детьми.

Так что теперь малыши, посещавшие детсады по муниципальной программе, смогут вернуться в свои группы. Бизнесмены будут получать оплату – по условиям контракта.

ВАЖНО

Детские сады действуют в особом режиме. Их обязали ежедневно обрабатывать территории дезинфицирующим составом, каждые два часа проводить влажную уборку помещений.

Детей осматривают два раза в день – как минимум. Утром и после дневного сна. Следят за их состоянием в течение всего дня. Если у ребенка хотя бы малейшее недомогание или температура свыше 37 градусов, в группу его не допускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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