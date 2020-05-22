10 часов на операционном столе: руководителя отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» прооперировали в столичной клинике

За состоянием Оксаны Василишиной, организатора и руководителя отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск» следят тысячи людей. Сегодня утром, 22 мая, стало известно: накануне ей сделали операцию. Она длилась 10 часов и завершилась успешно. Сейчас пациентка находится в реанимации, на 2-3 дня. Прогнозы – положительные.

Оксану Василишину красноярцы знают, как человека, который в любое время дня и ночи может собраться и выехать на поиски попавших в беду. Ее телефон всегда указан на ориентировках с пометкой «круглосуточно». Бескорыстная, неравнодушная – лидер, ведущий за собой, заражающий своей добротой.

Но неделю назад Оксана опубликовала шокирующий пост: «Помогите! Я хочу жить!» Оказывается, этот сильный человек борется с онкологией. Диагноз – как приговор: рак кишечника в последней стадии. Онкология коварна тем, что развивается почти без симптомов и заявляет о себе только тогда, когда предпринять что-то бывает очень и очень сложно.

В Красноярске Оксане сделали операцию. На дальнейшее лечение ее ждали в столичной клинике – «Ильинке». Выставили счет – 1,5 миллиона на 5 курсов химиотерапии и 1,2 миллиона рублей – на операцию. Встал вопрос денег. И красноярцы откликнулись – за 3 дня собрали на лечения более 3 миллионов рублей.

К счастью, дополнительное обследование показало, что ситуация немного лучше, как казалось изначально: химиотерапия не требуется, поэтому сразу назначили операцию.

Накануне, 21 мая, Оксана написала в соцсети: «Дорогие друзья, сегодня в 9 утра по мск (13-00 по крск) у меня назначена операция. Я очень чувствую всю вашу поддержку и безгранично благодарна вам за помощь. Вместе мы справимся!! Пожелайте мне удачи».

И вот операция прошла успешно, ждем, когда Оксана сама расскажет, что чувствует себя хорошо.

КОНКРЕТНО

Понятно, что суммы пока предварительные. Скорее всего, могут понадобиться средства на реабилитацию. Поэтому еще раз публикуем реквизиты.

Номера карт для помощи :

- Сбербанк 4817 7600 1251 3689 (получатель дочь Кристина Александровна К.) - Сбербанк 4276 3100 2369 8964 (получатель дочь Кристина Александровна К.) привязана к номеру тел: 8 950 979 97 42 - Сбербанк 2202 2007 6167 3357 (получатель Оксана Александровна В.).

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