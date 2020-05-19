Пожалуйста, только живи! Красноярцы собрали 3 миллиона за 3 дня на лечение руководителя «Поиска пропавших детей»

- Нужна помощь? Звоните в любое время, я на связи, - такой знают Оксану Василишину, руководителя группы «Поиск пропавших детей» все красноярцы.

Безотказная, бескорыстная, вместе со своей командой готова на самые тяжелейшие спасоперации. В любую погоду – неважно жару или мороз, в любое время дня или ночи. Только в прошлом году Оксана и ее волонтеры провели в экспедициях 111 дней, отыскали 71 человека…

И вдруг шок – в минувшую субботу, 16 мая, Оксана опубликовала пост, потрясший многих: «У меня рак кишечника в последней стадии. Счет жизни пошел на дни. После операции в Красноярске нужно продолжать лечение в Москве. Меня уже ждут врачи Ильинской больницы на первоначальное обследование и незамедлительную помощь, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Предварительно выставлен счет на 300 тысяч -1 курс химиотерапии ( их нужно не менее 5) и сама операция от 1200 000 руб. Помогите мне, я хочу жить!».

Оксана уже в клинике. Фото: соцсети, Оксана ВАСИЛИШИНА.

И красноярцы откликнулись: за трое суток было собрано три миллиона рублей. Оксана уже в клинике, первый курс химиотерапии можно начать уже завтра, 20 мая.

- Сумма собрана. Требуется 5 курсов химии (пока тоже предварительно ) и только потом проводить операции и опять химии, - пишет Оксана в соцсетях. - Дорогие друзья! Я вам безмерно благодарна за помощь! Я читаю ваши сообщения, слова поддержки и просто реву все эти дни! Спасибо Вам огромное, что не оставили меня один на один с бедой! Я вернусь! Я обязательно к вам вернусь!

Собрано 3 миллиона.

КОНКРЕТНО

Понятно, что суммы пока предварительные. Скорее всего, могут понадобиться средства на реабилитацию. Поэтому еще раз публикуем реквизиты.

Номера карт для помощи :

- Сбербанк 4817 7600 1251 3689 (получатель дочь Кристина Александровна К.) - Сбербанк 4276 3100 2369 8964 (получатель дочь Кристина Александровна К.) привязана к номеру тел: 8 950 979 97 42 - Сбербанк 2202 2007 6167 3357 (получатель Оксана Александровна В.).

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