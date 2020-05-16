«Диагноз страшен как приговор». У руководителя поискового отряда "Поиск пропавших детей-Красноярск" счет жизни идет на дни

Общественная организация "Поиск пропавших детей-Красноярск" – это тот самый поисковый отряд, который помогает людям в беде. Ищет пропавших в лесу, на стройках, в домах и дачных поселках. Круглосуточно и безвозмездно. Это десятки неравнодушных людей. И это их руководитель, Оксана Василищина, которую знают многие красноярцы и все красноярские журналисты.

Но настал тот момент, когда помощь нужны ей самой. И она, зная силу социальных сетей и чувствуя поддержку красноярцев в поиске пропавших, сама написала о своей беде.

Цитируем:

«Увы, наша экология настигла и меня - диагноз страшен как приговор, агрессивная злокачественная опухоль (рак кишечника 4 стадия) и счет моей жизни пошел на дни. Всего за несколько дней из совершенно здорового человека, полного сил, идей, желания помогать другим - я превратилась в человека которому сейчас нужна ваша помощь и мне без вас не справиться.

На данный момент, перенеся одну операцию в Красноярске - требуется продолжить обследование, лечение и проведение еще одной операции в Москве.

Нам не известна точная сумма сбора, все будет зависеть от предложенной схемы лечения , моего состояния и качественного лекарства при курсах химиотерапии.

Меня уже ждут врачи Ильинской больницы г.Москвы на первоначальное обследование и незамедлительную помощь, не смотря на ситуацию с коронавирусом.

Я обращаюсь ко всем вам - ПОМОГИТЕ МНЕ !!!

Дайте мне шанс выжить, вернуться к нормальной жизни , вернуться к своему поисковому отряду.

Я ХОЧУ ЖИТЬ !!!

Номер карты для помощи:

- Сбербанк 4817 7600 1251 3689 (получатель дочь Кристина Александровна К )

- Сбербанк 4276 3100 2369 8964 (получатель дочь Кристина Александровна К ) привязана к номеру тел: 89509799742

- Сбербанк 2202 2007 6167 3357 (получатель Оксана Александровна В )».

Оксана помогла другим всегда. И теперь надеется на помощь других. В комментариях под этими постами красноярцы пишут слова поддержки.

А мы напомним, что в прошлом году в поисковый отряд "Поиск пропавших детей-Красноярск" поступило 485 заявок о пропавших людях. Волонтеры провели в поисках в городе 111 дней. И нашли 71 человека.

Еще 38 дней добровольцы провели в поисках в лесу. И нашли живыми 15 человек.

У Оксаны множество наград. От губернатора и президента. Она слышала много слов благодарности за свою бескорыстную работу. А сейчас ей нужна жизнь.