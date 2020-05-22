Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 22 мая 2020 года: заражение почти 1200 вахтовиков, маски в магазинах

Количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае – по сведениям оперативного штаба на утро 22 мая 2020 года – возросло до 2821. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 376 человек. В Красноярске зарегистрировано 69 случаев заражения. Таким образом, темп прироста составил - 15,3%.

Заражены почти 1200 вахтовиков

А точнее 1191 человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Все это сотрудники Олимпиадинского ГОК. У 90% заболевших COVID-19 протекает бессимптомно, он выявлен при проверке контактных лиц. Такие пациенты лечатся во временном инфекционном стационаре на 400 мест, созданном на базе предприятия специалистами краевой больницы.

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Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

- Когда введен масочный режим, любое появление физлица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного действия, направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, но и здоровью иных лиц, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Так что «ненасильственное воспрепятствование» доступа в магазин покупателям без масок как нарушение прав потребителей не рассматривается.

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У 15 пациентов онкодиспансера выявлен коронавирус

День назад, 20 мая, стало известно: у одного из пациентов отделения противоопухолевой лекарственной терапии обнаружили COVID-19. Его отправили в инфекционный госпиталь. А тех, кто мог контактировать с зараженным, это 58 пациентов и 33 медработника, пришлось изолировать непосредственно в отделении еще 18 мая.

Всем были сделаны тесты. И у 14 пациентов результат, увы, оказался положительным. Пока их разместили в обсерваторе диспансера. По словам главного врача Андрея Модестова, у всех болезнь протекает бессимптомно, нет температуры, чувствуют себя нормально.

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Красноярцы вернутся домой вывозным рейсом из Душанбе

Он вылетит в Красноярск во вторник, 26 мая. Домой вернутся люди из-за пандемии коронавируса застрявшие в Таджикистане. Сколько именно пассажиров зарегистрировались на рейс, пока не озвучивается. Вылет намечен на 10 часов утра по местному времени.

Всех прибывших в Красноярск пассажиров отправят на двухнедельную самоизоляцию домой или в обсерватор. Сейчас это обязательное требование.

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