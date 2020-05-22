2020-05-21T19:44:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 22 мая 2020 года: заражение почти 1200 вахтовиков, маски в магазинах

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске и крае на утро 22 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 22 мая 2020 года.Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 22 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае – по сведениям оперативного штаба на утро 22 мая 2020 года – возросло до 2821. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 376 человек. В Красноярске зарегистрировано 69 случаев заражения. Таким образом, темп прироста составил - 15,3%.

Заражены почти 1200 вахтовиков

А точнее 1191 человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Все это сотрудники Олимпиадинского ГОК. У 90% заболевших COVID-19 протекает бессимптомно, он выявлен при проверке контактных лиц. Такие пациенты лечатся во временном инфекционном стационаре на 400 мест, созданном на базе предприятия специалистами краевой больницы.

Подробности здесь.

Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

- Когда введен масочный режим, любое появление физлица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного действия, направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, но и здоровью иных лиц, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Так что «ненасильственное воспрепятствование» доступа в магазин покупателям без масок как нарушение прав потребителей не рассматривается.

Подробности здесь.

У 15 пациентов онкодиспансера выявлен коронавирус

День назад, 20 мая, стало известно: у одного из пациентов отделения противоопухолевой лекарственной терапии обнаружили COVID-19. Его отправили в инфекционный госпиталь. А тех, кто мог контактировать с зараженным, это 58 пациентов и 33 медработника, пришлось изолировать непосредственно в отделении еще 18 мая.

Всем были сделаны тесты. И у 14 пациентов результат, увы, оказался положительным. Пока их разместили в обсерваторе диспансера. По словам главного врача Андрея Модестова, у всех болезнь протекает бессимптомно, нет температуры, чувствуют себя нормально.

Подробности здесь.

Красноярцы вернутся домой вывозным рейсом из Душанбе

Он вылетит в Красноярск во вторник, 26 мая. Домой вернутся люди из-за пандемии коронавируса застрявшие в Таджикистане. Сколько именно пассажиров зарегистрировались на рейс, пока не озвучивается. Вылет намечен на 10 часов утра по местному времени.

Всех прибывших в Красноярск пассажиров отправят на двухнедельную самоизоляцию домой или в обсерватор. Сейчас это обязательное требование.

Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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