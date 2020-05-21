2020-05-21T05:25:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

… рассказали в Роспотребнадзоре
Ася ЖУКОВА
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Красноярским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок.Красноярским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае (и не только) магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок и даже не пускать их. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Поскольку указом губернатора в регионе введен обязательный масочный режим, в управление стали поступать запросы от магазинов: вправе ли они не допускать в свои помещения покупателей без масок?

- Когда введен масочный режим, любое появление физлица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного действия, направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, но и здоровью иных лиц, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Так что «ненасильственное воспрепятствование» доступа в магазин покупателям без масок как нарушение прав потребителей не рассматривается.

Более того - пришедшие без масок в общественное место (включая магазин) «могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», заключают в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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