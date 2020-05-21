21 Май 2020 2020-05-21T14:55:45+03:00

Один умер. Почти 1200 вахтовиков в Северо-Енисейском районе заражены COVID-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Количество вахтовиков, заболевших коронавирусом в Северо-Енисейском районе Красноярского края, достигло без малого 1200. По данным на 21 мая 2020 года, COVID-19 заражен 1191 человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Все это сотрудники Олимпиадинского ГОК «Полюс». Здесь обследовали уже больше 5000 человек. У 90% заболевших COVID-19 протекает бессимптомно, он выявлен пои проверке контактных лиц.Такие пациенты лечатся во временном инфекционном стационаре на 400 мест, созданном на базе предприятия специалистами краевой больницы.

Напомним также, что для борьбы с коронавирусом на место отправили армию. Минобороны развернул мобильный госпиталь на 100 коек. Чтобы обеспечить карантин, открыт полевой обсервационный лагерь на 2000 мест.

Тщательно дезинфицируются все помещения, производственные и жилые, а также транспорт. Проводится комплекс необходимых мероприятий. Продолжается и санитарно-эпидемиологическое расследование, выясняют, что послужило причиной вспышки инфекции.

К тому же сегодня стало известно: один из зараженных вахтовиков умер. Он лечился в госпитале Северо-Енисейска, находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Позже бортом санавиации пациента доставили в краевую больницу. Врачи боролись за его жизнь десять дней, но спасти мужчину не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU