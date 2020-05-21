2020-05-21T14:55:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Один умер. Почти 1200 вахтовиков в Северо-Енисейском районе заражены COVID-19

Заболевших стало больше
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Один умер. Почти 1200 вахтовиков в Северо-Енисейском районе заражены COVID-19.Один умер. Почти 1200 вахтовиков в Северо-Енисейском районе заражены COVID-19.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Количество вахтовиков, заболевших коронавирусом в Северо-Енисейском районе Красноярского края, достигло без малого 1200. По данным на 21 мая 2020 года, COVID-19 заражен 1191 человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Все это сотрудники Олимпиадинского ГОК «Полюс». Здесь обследовали уже больше 5000 человек. У 90% заболевших COVID-19 протекает бессимптомно, он выявлен пои проверке контактных лиц.Такие пациенты лечатся во временном инфекционном стационаре на 400 мест, созданном на базе предприятия специалистами краевой больницы.

Напомним также, что для борьбы с коронавирусом на место отправили армию. Минобороны развернул мобильный госпиталь на 100 коек. Чтобы обеспечить карантин, открыт полевой обсервационный лагерь на 2000 мест.

Тщательно дезинфицируются все помещения, производственные и жилые, а также транспорт. Проводится комплекс необходимых мероприятий. Продолжается и санитарно-эпидемиологическое расследование, выясняют, что послужило причиной вспышки инфекции.

К тому же сегодня стало известно: один из зараженных вахтовиков умер. Он лечился в госпитале Северо-Енисейска, находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Позже бортом санавиации пациента доставили в краевую больницу. Врачи боролись за его жизнь десять дней, но спасти мужчину не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один умер. Почти 1200 вахтовиков в Северо-Енисейском районе заражены COVID-19
Мужчина четыре года насиловал маленькую девочку, пока жена была в ночной смене
В элитном отеле Красноярска подтвердили: у снявшего номер пилота обнаружили коронавирус
Идем на антирекорд: на Столбах наблюдается аномальное нашествие клещей
Месяц на передовой. Третья смена медиков БСМП вышла на борьбу с COVID
Уже у 15 пациентов красноярского онкодиспансера выявлен коронавирус
Вывозной рейс из Душанбе вылетит в Красноярск 26 мая
Что читали, смотрели и изучали горожане на самоизоляции
«Рухнула крыша»: под завалами сгоревшего дотла дома в Пировском нашли два тела
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Красноярцам рассказали о правилах уборки квартиры во время пандемии
Красноярским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Переболевшие COVID-19 медики края стали получать страховые выплаты
Запуск авиахаба в Красноярске «Аэрофлот» перенес на год
Школы Красноярского края планируют открыть в обычном режиме - с 1 сентября
Райффайзенбанк получил премию CX World Awards за лучший клиентский опыт
Сергей Еремин: «Мы должны сохранить все социальные обязательства»
«Балтика» усиливает работу с области устойчивого развития
Начался демонтаж забора у СФУ
Tele2 получила 6 наград за лучший клиентский опыт
Как выводить детей из самоизоляции рассказал психолог Минздрава РФ
Четыре малых котельных в Красноярске готовят к закрытию
Красноярский кардиоцентр переоборудовали для лечения COVID-19
В Красноярске начали благоустраивать скверы
Российский оптимизм: население закупается товарами для отдыха и запчастями к автомобилям
Минздрав России спрогнозировал, когда коронавирус возьмут под контроль