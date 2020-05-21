Уже у 15 пациентов красноярского онкодиспансера выявлен коронавирус

21 Май 2020 2020-05-21T09:02:56+03:00

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Еще у 14 пациентов красноярского онкодиспансера обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТВК со ссылкой на главного врача больницы Андрея Модестова.

Напомним, накануне, 20 мая, стало известно: у одного из пациентов отделения противоопухолевой лекарственной терапии выявили COVID-19. Его отправили в инфекционный госпиталь. А тех, кто мог контактировать с зараженным, это 58 пациентов и 33 медработника, пришлось изолировать непосредственно в отделении еще 18 мая.

Андрей Модестов рассказал о ситуации с коронавирусом в краевом онкодиспансере.

Всем были сделаны тесты. И у 14 пациентов результат, увы, оказался положительным. Пока их разместили в обсерваторе диспансера. По словам главного врача Андрея Модестова, у всех болезнь протекает бессимптомно, нет температуры, чувствуют себя нормально. Поэтому вопрос о госпитализации будет решаться с учетом их мнений.

И последнее: чтобы онкобольные не остались без необходимой им химиотерапии в период карантина, на базе хирургии развернули временное отделение противоопухолевой лекарственной терапии на 60 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU