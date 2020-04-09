Обложка газеты, медицинская маска, ценник на имбирь: десять вещей эпохи коронавируса, которые можно дорого продать с аукциона

Коронавирус – штука серьезная, настолько, что уже хочется найти в нем какой-нибудь позитив. Редакция «Комсомолки» решила составить список вещей, которые впоследствии могут стать настоящим раритетом – ведь они связаны с небывалыми, беспрецедентными событиями. А что? Пофантазируем, а вдруг какую-нибудь маску (конечно, простерилизованную!!!) через несколько можно будет выставить на аукционе и продать за бешеные деньги? Как доказать, что та самая? Поставить дату и сфотографироваться в ней – вот вам и «документ». Шутки шутками, а администраторы самых популярных интернет-аукционов нашу идею поддержали на полном серьезе:

Елена Новикова, директор по развитию интернет-аукциона au.ru (Красноярск):

- Предметы, связанные с историческим событиями, всегда имели ценность. Так что ваша идея вполне себе хорошая. На самом деле, сейчас можно сохранить какие-то вещи, связанные с беспрецедетным событием, мирового масштаба. Как минимум – себе на память, максимум – они приобретут со временем ценность, их можно запросто продать.

Цены на лимоны удивили всехФото: Мария ЛЕНЦ

Итак, по словам специалистов, такие вещи делятся на две категории: документы и предметы.

borzova.96 Цены на имбирь

К ценным документам эпохи коронавируса можно будет отнести:

- Обложки и статьи газет.

- Опубликованные Указы.

- Плакаты «Сидим дома»

- Билет на отмененный (последний) авиарейс.

- Справка о перемещении по городу; протокол о нарушении режима самоизоляции (ну вдруг!)

Справку о передвижении сохраним!Фото: Антон БИБЕР

- Справка о выздоровлении (с автографом врача/заведующего)

- Инструкция, как приготовить антисептик/сделать маску своими руками.

А такая ситуация в каждом офисе, который работает в режим самоизоляции: везде санитайзерыФото: Антон БИБЕР

Вещи:

- Медицинская маска (самодельная, дизайнерская)

- Пачка гречки с чеком/засушенный кусочек имбиря с чеком (ценником)

- Список необходимых покупок перед самоизоляции с приколотым чеком.

cypridachvatal Семейное фото с масках

КСТАТИ

По словам администраторов интернет-аукционов, в этот период как никогда стремительно меняется круг интересов пользователей на сайтах.

Когда началась эпидемия, на первое место по поисковым запросам вышли медицинские одноразовые маски. Потом стали искать самодельные, многоразовые, «хоть какие-нибудь».

Как только начали вводить режим самоизоляции, народ активно интересовался ноутбуками, микрофонами, видеокамерами – продажи выросли на 60 процентов!

А какая у вас маска?Фото: Антон БИБЕР

Начался режим самоизоляции – в ход пошли пылесосы и очень - спортинвентарь. А еще инструменты и материалы для строительства.

А меньше всего «повезло» за весь этот период одежде, обуви и бижутерии.