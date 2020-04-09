В Туве коронавирус выявлен у многодетной семьи в селе, до которого можно добраться только вертолетом

Для Республики Тыва, которая много недель держала оборону и была одной из немногих «зеленых» территорий страны с нулевым количеством заболевших корновирусом, эта новость стала чрезвычайным происшествием. Предварительный диагноз COVID-19 установлен у многодетной семьи из поселения Ырбан Тоджинского района.

Казалось бы, поселок находится так далеко от цивилизации, туда нет наземной дороги, добраться можно только вертолетом. Сама тайга и расстояние защищают местных жителей от любой пандемии. Но нет, она пробралась даже туда, а принес ее гость – житель Красноярска, приехавший в отпуск порыбачить.

Когда об этом стало известно, туда экстренно авиацией направилась целая бригада медиков. И вот главный санитарный врач республики доложил о первых результатах из села Ырбан.

- В ходе оперативного расследования, которое мы начали 6 апреля, эпидемиологи и инфекционисты определили первый круг людей, который были в непосредственном контакте с гостем из Красноярского края. Это служащий государственного ведомства, который прибыл сначала из Москвы в Красноярск, будучи уже инфицированным. А затем 21 марта прилетел в Туву, - сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

Как оказалось, близко общались с красноярским гостем аж 67 человек. Биоматериалы на анализ взяли у всех до единого жителей поселка, а это почти 300 человек.

Положительный результат оказался у 8 человек – эта семья, в которой жил мужчина: 4 взрослых и 4 детей. Детям – старшему 12 лет, младшему 8 месяцев. У них пока нет симптомов, внешне они чувствуют себя хорошо. А ведь прошло уже 16 дней после контакта с инфицированным. Никто же может дать никакой гарантии.

По желанию вся семья пока остается дома, под непрерывным медицинским наблюдением. Дважды в день их состояние проверяет врач. Если диагноз подтвердится в ближайшие дни, их всех доставят в соседний Тоора-Хемский район, там в больнице уже подготовили 30 инфекционных коек со всем необходимым оборудованием. При худшем развитии событий вывезут в Кызыл.

Правительство республики приняло решение ввести карантин на территории всего Тоджинского кожууна. Это значит, что там перекрываются все дороги, в том числе между поселениями. Ни въехать, ни выехать. Проезд – только экстренным службам и машинам с продуктами и грузами первой необходимости. Всех жителей – безоговорочно по домам. К слову, режим полной самоизоляции ввели в Туве еще 16 марта – одними из первых, раньше своих ближайших соседей.

По словам главы республики в Тоджинском районе остаются работать врачи и медсестры республиканских клиник во главе с главным инфекционистом Тувы. А в столице на базе нового терапевтического корпуса республиканской больницы подготовлено 372 инфекционные койки, из них 20 – реанимационные. Под контролем аэропорт и все дороги, ведущие в республику – там стоят санитарные посты.

- Приехал гость в одну семью, а поставил под удар целый район. Я надеюсь, что эта вспышка носит локальный характер и ситуацию можно купировать. Мы все надеялись, что нас обойдет эта напасть. Но ни у кого из нас не было иллюзий по этому поводу. Мы должны осознавать масштабы пандемии в мире и высокие темпы распространения этой заразы в нашей стране. Час испытаний наступил. Мы достаточно долго держали оборону и выиграли время, чтобы подготовиться, - сказал Шолбан Кара-оол в своем обращении к жителям республики.

И, как стало известно "Комсомольской правде" - Красноярск из собственных источников, прилетевший из Москвы красноярец сдал анализы на коронавирус, но не стал дожидаться результатов, нарушил режим самоизоляции, да еще и отправился путешествовать в отдаленный регион. Когда он был на рыбалке, диагноз подтвердился у его начальника, летевшего вместе с ним тем же рейсом...

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