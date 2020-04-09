2020-04-09T05:53:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Дополнительные выплаты медикам в период самоизоляции в Красноярске: кто получит, в каком размере

Рассказываем, какие доплаты получат медики, работающие с заболевшими COVID-19
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Дополнительные выплаты медикам в период коронавируса в КрасноярскеДополнительные выплаты медикам в период коронавируса в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Медицинские работники, которые напрямую работают с заболевшими коронавирусом, а также с теми, кто находится в группе риска, получат дополнительные выплаты. Об этом накануне сообщил глава государства на совещании с руководителями регионов.

В Красноярске в этот список, в первую очередь, попадают сотрудники БСМП, где проходят лечение все горожане, у которых официально подтвержден коронавирус. Напомним, в конце марта, когда в Красноярске выявили первые случаи заболевания, 85 сотрудников больницы добровольно изолировались от мира вместе со своим пациентами. Для них обустроили место сна и отдыха, они работают по сменам, но не могут выйти из здания больницы.

Дополнительные выплаты будут выплачивать в течение трех месяцев, начиная с апреля:

- врачам – 80 000 рублей

- медицинским сестрам и фельдшерам – 50 000 рублей

- младшему медицинскому персоналу – 25 000 рублей.

Дополнительные выплаты работникам «Скорой помощи», контактирующим с потенциальными зараженными:

- врачам – 50 000 рублей

- фельдшерам и водителям – 25 000 рублей.

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Есть такая профессия – людей лечить. Пока мир борется со вспышкой коронавируса, в Красноярске 85 медиков на время переехали в больницу скорой медицинской помощи. Жить, то есть помогать своим пациентам. Фактически изолировались по собственному желанию (подробнее).

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 9 апреля 2020 года: зафиксировано 39, под подозрением 10

Последние данные о количестве зараженных коронавирусом в крае на 9 апреля 2020 года (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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