Дополнительные выплаты медикам в период самоизоляции в Красноярске: кто получит, в каком размере

Медицинские работники, которые напрямую работают с заболевшими коронавирусом, а также с теми, кто находится в группе риска, получат дополнительные выплаты. Об этом накануне сообщил глава государства на совещании с руководителями регионов.

В Красноярске в этот список, в первую очередь, попадают сотрудники БСМП, где проходят лечение все горожане, у которых официально подтвержден коронавирус. Напомним, в конце марта, когда в Красноярске выявили первые случаи заболевания, 85 сотрудников больницы добровольно изолировались от мира вместе со своим пациентами. Для них обустроили место сна и отдыха, они работают по сменам, но не могут выйти из здания больницы.

Дополнительные выплаты будут выплачивать в течение трех месяцев, начиная с апреля:

- врачам – 80 000 рублей

- медицинским сестрам и фельдшерам – 50 000 рублей

- младшему медицинскому персоналу – 25 000 рублей.

Дополнительные выплаты работникам «Скорой помощи», контактирующим с потенциальными зараженными:

- врачам – 50 000 рублей

- фельдшерам и водителям – 25 000 рублей.

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