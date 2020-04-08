2020-04-08T15:48:55+03:00
Дом. Семья

Собачья жизнь! В соцсетях засмеяли выгуливающего кота на поводке мужчину в маске

Животное упирается всеми четырьмя лапами: кот гулять не хочет, но выбора у него нет[видео]
Анна СНЕГИРЕВА
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Кот на поводке Фото: соцсетиКот на поводке Фото: соцсети
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Зоозащитников сразу предупреждаем: отойдите от мониторов! В Норильске (Красноярский край) жители одной из многоэтажек сняли на видео странную парочку - мужчину и его кота. Что необычного? А то, что своего питомца норильчанин вывел на прогулку на поводке, да еще и заставил прошвырнуться по сугробам.

Прогулка с кошкой.Видео: соцсети

Скажете, что некоторые хозяева вполне свободно выгуливают на поводке котов? Возможно. Но домашних котиков приучают к собачьей жизни с самого раннего возраста, иначе происходит то, что попало на видео в Норильске. Несчастный котейка упирается всеми четырьмя лапами - прогулка ему не нужна. А хозяину ну просто необходима!

- В самоизоляции-то еще не то в голову придет, - смеются пользователи соцсетей.

Крупный довольно-таки котик, судя по всему, к подобным марш-броскам по сугробам не привык. Представьте, какой стресс? Сидел, к примеру, всю жизнь в четырех стенах стандартной «панельки», а тут на тебе: удавку на шею нацепили да еще мордой в сугроб тычут. Эй, что же ты так, хозяин?!

- Сразу видно, кому из этих двоих нужен свежий воздух. Ну, причем тут кот? Сходил бы в магазин или в аптеку, в конце концов, - рассуждают в соцсетях, в поисках выхода из самоизоляции.

По словам пользователей, парочка на улице пробыла недолго; все-таки котейка отстоял свои рубежи и добился возвращения домой. Другое дело - что прогулка для него может быть не последней. Он тоже, как и хозяин, меняет стиль жизни. Впрочем, не исключено, что, пожив собачьей жизнью, котейка станет кусачим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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