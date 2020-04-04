2020-04-04T09:51:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Как будут работать МФЦ в период самоизоляции в Красноярске: какие услуги оказывает, как записаться

Рассказываем, как можно получить услуги в МФЦ в период самоизоляции
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Как будут работать МФЦ в период самоизоляции в Красноярске с 8 апреляКак будут работать МФЦ в период самоизоляции в Красноярске с 8 апреляФото: Мария ЛЕНЦ
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Начиная со среды 8 апреля многофункциональные центры в Красноярске временно меняют режим своей работы. Обслуживать будут только по тем услугам, которые требуют неотложного решения. Таких – 45, среди них:

- устанавливающие гражданско-правовой статус гражданина (замена и выдача паспортов, государственная регистрация рождения и смерти)

- социальная поддержка населения (назначение пособий, социальных выплат, материальной и адресной социальной помощи)

- услуги центров занятости населения.

Заявители, которые записались на получение государственных и муниципальных услуг до 3 апреля (до момента вступления в силу настоящего указа), будут обслуживаться в полном объеме.

В каждом многофункциональном центре будут открыты дежурные окна для предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям исключительно по предварительной записи.

Напоминаем, что многие виды государственных услуг можно получить, не выходя из дома, на сайте www.gosuslugi.ru. Например, можно записать ребенка на получения места в детском саду, заказать справку об отсутствии судимости, получить информацию о рынке труда (выписку из банка вакансий).

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-39-12 и на официальном сайте учреждения www.24mfc.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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