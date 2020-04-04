Перекрытие мостов в Красноярске в период режима самоизоляции: ГИБДД проверяет документы у водителей

В Красноярске сегодня, 4 апреля, ГИБДД устроила тотальную проверку водителей, пересекающих Енисей по трем мостам – Октябрьскому, Коммунальному и Николаевскому. Останавливают всех, проверяют документы и, главное, наличие разрешения на передвижение по городу в период самоизоляции. А такое разрешение есть работников организаций, которые продолжают функционировать, обеспечивая нормальную жизнедеятельность.

Тем, у кого не нет такого разрешения от работодателей, необходимо запастись объяснительной запиской. В которой указать свои данные и причину, по которой происходит поездка. Форму объяснительной можно скачать его с нашего сайта, распечатать и заполнить, или переписать от руки.

Перекрыты Октябрьский, Коммунальный и Николаевский мостыФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что за нарушение режима самоизоляции без уважительной причины сотрудники полиции выписывают протокол, затем направляют его на административную комиссию, которая и выносит решение о штрафах.

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