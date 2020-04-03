Посещение родственников в Красноярске в период самоизоляции: можно ли выходить из дома и в каких случаях можно ездить

Администрация края опубликовала на официальном сайте разъяснения по поводу режима самоизоляции и его соблюдения. Все сознательные люди дисциплинированно подходят к соблюдению ограничений. Но есть случаи, когда из дома выйти все же необходимо.

К их числу относится и экстренная необходимость помочь пожилым родителям или родственникам. Им нужны и продукты, и лекарства, и при этом, находясь в особой группе риска, они не выходят из дома. Если вы направляетесь к родителям, нужно составить объяснительную, в которой указать ФИО, дату, адрес, причину прерывания режима самоизоляции, время возвращения домой, маршрут следования. Записку необходимо предоставить сотрудникам полиции, если они остановят вас и вашего питомца.

И заведите полезную привычку на время режима самоизоляции: носите с собой паспорт. Он обязателен, если вас остановит полиция.

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