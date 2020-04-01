Слишком «общительный»: почему в БСМП в Красноярске заразилась коронавирусом медсестра инфекционного отделения

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом: врачи – герои, безусловно, и тысячи людей говорят об этим все последние дни. А самому Денису Проценко желают как можно скорее поправиться. Другие задаются вопросом, справедливым: все-таки медики лучше других знают технологию защиты. Почему не убереглись? Допустили где-то ошибку?

В Красноярске коронавирусом заразилась медсестра, работающая в инфекционном отделении БСМП, именно сюда госпитализируют зараженных COVID-19. Казалось бы – отделение, где «заразы» полно: сюда везут больных гриппов, ОРВИ, кладут пациентов с ветрянкой. Меры безопасности персонал знает, словно «Отче наш». Да и наплыва больных коронавирусом, как в Европе, где за сутки поступают сотни новых пациентов, нет. Сейчас в отделении лежит порядка 20 человек.

В БСМП «Комсомольско правде» - Красноярск рассказали – прошла служебная проверка, она показала, что медсестра не нарушала правил.

Так работают врачи. Фото: БСМП

- В отделении все ходят в спецодежде, это маска, перчатки, халат, волосу убраны – открытых участков тела вообще нет. – прокомментировали в больнице. Когда медик выходит из отделения, ему помогают раздеться, и все обработано специальным образом. У нас пока одно объяснение – коронавирус – высококонтактная инфекция. По простому – цеплючая, липкая. Видимо, за что-то она все-таки зацепилась, и произошло заражение. Претензий к медсестре у нас нет. Мы все желаем ей скорейшего выздоровления, увы, она сама оказалась на месте своих пациентов, сейчас изолирована, проходит лечение. Надеемся, наши сотрудники все будут здоровы. А для людей это дополнительный аргумент. Вирус настолько контактный, что даже при повышенных мерах безопасности такое может случиться. И все объявленные меры предосторожности – не пустая формальность, соблюдайте их!

Как защитить себя от коронавируса. Схема: Роспотребнадзор

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