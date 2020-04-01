2020-04-01T12:54:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Слишком «общительный»: почему в БСМП в Красноярске заразилась коронавирусом медсестра инфекционного отделения

В больнице прокомментировлаи инцидент с заражением медика COVID-19
Поделиться:
Именно в БСМП лечатся жители Красноярска, заболевшие COVID-19Именно в БСМП лечатся жители Красноярска, заболевшие COVID-19Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом: врачи – герои, безусловно, и тысячи людей говорят об этим все последние дни. А самому Денису Проценко желают как можно скорее поправиться. Другие задаются вопросом, справедливым: все-таки медики лучше других знают технологию защиты. Почему не убереглись? Допустили где-то ошибку?

В Красноярске коронавирусом заразилась медсестра, работающая в инфекционном отделении БСМП, именно сюда госпитализируют зараженных COVID-19. Казалось бы – отделение, где «заразы» полно: сюда везут больных гриппов, ОРВИ, кладут пациентов с ветрянкой. Меры безопасности персонал знает, словно «Отче наш». Да и наплыва больных коронавирусом, как в Европе, где за сутки поступают сотни новых пациентов, нет. Сейчас в отделении лежит порядка 20 человек.

В БСМП «Комсомольско правде» - Красноярск рассказали – прошла служебная проверка, она показала, что медсестра не нарушала правил.

Так работают врачи. Фото: БСМП

Так работают врачи. Фото: БСМП

- В отделении все ходят в спецодежде, это маска, перчатки, халат, волосу убраны – открытых участков тела вообще нет. – прокомментировали в больнице. Когда медик выходит из отделения, ему помогают раздеться, и все обработано специальным образом. У нас пока одно объяснение – коронавирус – высококонтактная инфекция. По простому – цеплючая, липкая. Видимо, за что-то она все-таки зацепилась, и произошло заражение. Претензий к медсестре у нас нет. Мы все желаем ей скорейшего выздоровления, увы, она сама оказалась на месте своих пациентов, сейчас изолирована, проходит лечение. Надеемся, наши сотрудники все будут здоровы. А для людей это дополнительный аргумент. Вирус настолько контактный, что даже при повышенных мерах безопасности такое может случиться. И все объявленные меры предосторожности – не пустая формальность, соблюдайте их!

Как защитить себя от коронавируса. Схема: Роспотребнадзор

Как защитить себя от коронавируса. Схема: Роспотребнадзор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 1 апреля 2020 года: диагноз COVID-19 подтвержден у еще 6 жителей

В Красноярске выявлены еще 6 новых случаев заражения коронавирусом. На данный момент в городе 16 зараженных COVID-19, вылечилось 4 пациента (всего 20 официально зарегистрированных случаев в Красноясрком крае). (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Красноярске: какие штрафы предусмотрены
1 апреля в связи с распространением коронавируса 2020 вступил в силу Указ о всеобщей самоизоляции. Рассказываем, какие штрафы предусмотрены за нарушение домашнего режима самоизоляции
Новости 24
6-летняя девочка из Красноярска мечтает сдать нормативы на золотой значок ГТО
В Хакасии при пожаре погиб ребенок, второй – в реанимации
Консультации по ЖКХ в период самоизоляции в Красноярске: как можно задать вопрос и получить ответ
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 1 апреля увеличилось на 6 человек
В Красноярске неизвестные зарезали семью: полиция и следком просят помощи в поисках информации
В Хакасии разыскивают пассажиров рейса, летевших 20 марта вместе с зараженной коронавирусом жительницей Саяногорска
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
Режим самоизоляции в Красноярске: во дворах закрывают детские площадки
Красноярцам рассказали, как будут собирать налог на вклады
У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус
В Красноярский край поступят более миллиона медицинских масок
Коронавирус в Красноярске: губернатор Александр Усс лично проверил продуктовые магазины
В Норильске запустили фейк о тотальном закрытии аптек и продуктовых магазинов
В Красноярске из-за коронавируса расторгли контракт с перевозчиком 74 маршрута