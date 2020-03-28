2020-03-28T16:17:25+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске: одной из возможных заразившихся коронавирусом оказалась медсестра из БСМП

Ожидается официальное подтверждение из лаборатории «Вектора»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Одной из возможных заразившихся коронавирусом оказалась медсестра из БСМПОдной из возможных заразившихся коронавирусом оказалась медсестра из БСМПФото: Мария ЛЕНЦ
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Одной из возможных заразившихся коронавирусом в Красноярске оказалась медсестра из Больницы скорой медицинской помощи. Об этом стало известно сегодня, 28 марта. Она могла заразиться коронавирусом от своих пациентов. Первичный тест оказался положительным. Однако, как сообщают в краевом минздраве, сейчас нужно дождаться подтверждения диагноза из лаборатории Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). У сотрудницы БСМП есть симптомы респираторного заболевания, поэтому она получает лечение.

Напомним, что 8 дней назад 85 сотрудников больницы – врачи, медицинские сестры, санитары и технический персонал – решили переселиться на работу, в инфекционное отделение. Решение было добровольным, каждый понимал, на что идет.

Добавим, что по последним данным в Красноярске подтверждено 12 случае заболевания. Еще два – под вопросом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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