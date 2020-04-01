У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T07:51:10+03:00

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У главного врача Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко выявили коронавирус. По словам медика, он чувствует себя нормально, работу не оставил, но перешел на «удаленку», сообщает kp.ru.

Напомним, именно в эту больницу госпитализируют московских пациентов с подозрением на Covid-19. Тех, у кого сложные формы инфекции, кому нужны аппараты ИВЛ. Так, здесь лечится певец Лев Лещенко.

На своей странице в соцсетях Денис Проценко официально подтвердил: у него диагностировали коронавирус:

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным регионального Роспотребнадзора на утро 9 часов утра 1 апреля в Красноярске зарегистрировано 14 заболевших коронавирусом. Таким образом, за сутки количество их не изменилось. Из них 4 человека уже выздоровели, их выписали и направили домой.

Под подозрением на заболевание по-прежнему находятся 12 человек, они ждут подтверждения диагноза из лаборатории Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Под медицинское наблюдение взято 11196 человек (за сутки + 1110 человек).

Добавим, что накануне поздно вечером, 31 марта, губернатор Красноярского края подписал указ о режиме всеобщей изоляции. Согласно документу, запрет на выход из дома теперь касается всех жителей Красноярска (и края) без крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU