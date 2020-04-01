Оплатят ли вынужденный режим самоизоляции работникам в Красноярском крае из-за коронавируса 2020

В Красноярском крае с 1 апреля 2020 года Указом губернатора Красноярского края введен режим всеобщей самоизоляции. Отвечаем на самые важные вопросы на основании пунктов указа.

Согласно постановлению губернатора Красноярского края о введении на территории Красноярского края режима самоизоляции, работодатель обязан:

- Измерять температуру сотрудников;

- Следить за максимально качественной уборкой помещений, с применением дезинфицирующих средств

- Обеспечить сотрудников защитными масками и дезинфицирующими средствами

- По возможности не отправлять сотрудников в командировки

- Проводить совещания и планерки дистанционно

- Максимально распустить всех для работы на дому

- Рекомендовано: предоставить работникам, имеющим детей в возрасте до 7 лет, оплачиваемые отпуска, поскольку не работают школы и садики.

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