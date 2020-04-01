Оплатят ли вынужденный режим самоизоляции работникам в Красноярском крае из-за коронавируса 2020
В Красноярском крае с 1 апреля 2020 года Указом губернатора Красноярского края введен режим всеобщей самоизоляции. Отвечаем на самые важные вопросы на основании пунктов указа.
Согласно постановлению губернатора Красноярского края о введении на территории Красноярского края режима самоизоляции, работодатель обязан:
- Измерять температуру сотрудников;
- Следить за максимально качественной уборкой помещений, с применением дезинфицирующих средств
- Обеспечить сотрудников защитными масками и дезинфицирующими средствами
- По возможности не отправлять сотрудников в командировки
- Проводить совещания и планерки дистанционно
- Максимально распустить всех для работы на дому
- Рекомендовано: предоставить работникам, имеющим детей в возрасте до 7 лет, оплачиваемые отпуска, поскольку не работают школы и садики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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