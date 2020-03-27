2020-03-27T06:39:29+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 27 марта 2020: подтверждено 8 заболевших, 3 выздоровели, еще 5 на подозрении

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске на утро 27 марта 2020 года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Подтверждено 8 заболевшихПодтверждено 8 заболевшихФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Региональный Роспотребнадзор поделился данными по коронавирусу на утро 27 марта 2020 года. За последние дни, по информации эпидемиологов, подтверждено 5 новых случаев коронавируса, трое зараженных полностью выздоровели. Еще 5 человек – «подозреваемые». Итого, всего в регионе коронавирусом заболело 8 человек.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7366 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 198 человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ведомстве.

На обследование попали 2 826 красноярцев. Эпидемиологи в очередной раз напоминают: режим самоизоляции на 14 дней после прибытия из-за рубежа – требование, которое обязаны (!) исполнять все приезжающие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Работает «горячая линия» по вопросам коронавируса, тел.: 8 800 100 56 53.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бунт в аэропорту: прилетевшие из Таиланда в Красноярск туристы остались недовольны проверкой

Прилетевшие должны были получить справки от Роспотребнадзора, чтобы отправиться на двухнедельный карантин. Но справки заполнялись вручную, долго. Вскоре и вовсе закончились – их хватило только на 50 человек. На выходе из аэропорта дежурили полицейские и не выпускали пассажиров в зал. Полицейских, кстати, тоже было трое. (Подробности)

Коронавирус в Красноярске: заболевание подтверждено еще у троих человек

Всего в Красноярске четверо зараженных коронавирусом. В четверг, 19 марта, региональный Роспотребнадзорофициально подтвердил: еще трое жителей Красноярска больны коронавирусом (подробнее).

Коронавирус в Красноярске: в городе массово дезинфицируют общественный транспорт

Еще несколько дней назад перевозчиков обязали начать обработку салонов общественного транспорта дезинфицирующими средствами. Такие меры принимают городские власти для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в Красноярске (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Аптеки разводят покупателей на ненужные лекарства и наживают миллионы
Депутаты Госдумы подготовили законопроекты, которые должны сдержать в России рост цен на лекарства. Корреспондент «Комсомолки» попробовала устроиться на работу фармацевтом и выяснить, к чему приведет закручивание гаек
Новости 24
В Красноярске длинные выходные начнутся с дождей и похолодания
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Супермаркеты Красноярска наносят разметку интервалов для покупателей
Коронавирус в Красноярске на 27 марта 2020: вернувшаяся из ОАЭ женщина с симптомами и ее муж не ушли на карантин
Коронавирус в Красноярске на 27 марта 2020: вернувшийся из Австрии мужчина заразил 3 человек
В Хакасии подтвердился второй случай заражения коронавирусом
Коронавирус в Красноярске, новости на 26 марта: жительница города могла заразиться коронавирусом в ОАЭ
Красноярским иностранцам разрешили продлить визу
Тысячи иностранцев застряли в аэропортах столицы из-за коронавируса
По данным полиции 190 красноярцев нарушили карантинный режим
Помогите мишутке: красноярские волонтеры просят о помощи раненому щенку
Антон Красильников возглавит ипотечное кредитование в Райффайзенбанке
Стало известно имя нового прокурора Красноярского края
Александр Усс рассказал о проекте дороги из Белых Рос на Николаевский мост
«Получил награду лучшего игрока матча»: 9-летний хоккеист из Красноярска удивляет своими успехами
Коронавирус в Красноярске на 26 марта 2020: под подозрением на заболевание 6 взрослых и 1 ребенок
В Красноярском крае ночью пожарные вывели из горящего дома 18 человек
В Красноярске начали убирать незаконные свалки
В Железногорске водителя-нарушителя вычислили по соцсетям
Нерабочая неделя в Красноярске: отменяют штрафы за проезд по выделенным полосам
В Красноярском крае продолжают работать 109 ледовых переправ
Пособия на детей в Красноярском крае 2020: как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей
Коронавирус в Красноярске, последние новости на 26 марта 2020 года: 5 подтвержденных случаев заболевания и 7 предварительных
В СИЗО и колониях Красноярского края прекратили свидания заключенных с родными
В Красноярском крае открылась горячая линия по коронавирусу для пожилых людей и инвалидов
Тысячи гастарбайтеров не смогли выехать на родину, застряв в аэропортах Москвы