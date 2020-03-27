Коронавирус в Красноярске, последние новости на 27 марта 2020: подтверждено 8 заболевших, 3 выздоровели, еще 5 на подозрении

Региональный Роспотребнадзор поделился данными по коронавирусу на утро 27 марта 2020 года. За последние дни, по информации эпидемиологов, подтверждено 5 новых случаев коронавируса, трое зараженных полностью выздоровели. Еще 5 человек – «подозреваемые». Итого, всего в регионе коронавирусом заболело 8 человек.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7366 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 198 человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ведомстве.

На обследование попали 2 826 красноярцев. Эпидемиологи в очередной раз напоминают: режим самоизоляции на 14 дней после прибытия из-за рубежа – требование, которое обязаны (!) исполнять все приезжающие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Работает «горячая линия» по вопросам коронавируса, тел.: 8 800 100 56 53.

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