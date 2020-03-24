«Нас поставили перед фактом»: мэрия перевела общественный транспорт на работу до 21.00

Коронавирус – это цепная реакция не только в плане передачи инфекции, но и в части социальных и экономических последствий. И красноярцы их уже ощущают. Администрация города с 25 марта переведет общественный транспорт на работу до 21.00. То есть если человек, например, немного задержался на работе, не факт, что сможет уехать домой на автобусе. В мэрии меру пояснили экономической необходимостью.

- За последние две недели пассажиропоток на большинстве маршрутов снизился более чем на 45%, - пояснил замруководителя департамента транспорта Красноярска Игорь Манченко. - Принято решение, что количество транспорта в утренние и вечерние часы пик не изменится. Однако мы должны пойти на вынужденную меру - сократить вечерние рейсы: теперь на всех маршрутах общественного транспорта время конечного рейса будет одинаковым – около 21 часа.

Почему снизился пассажиропоток? Ответ очевиден. Школьники отправлены на вынужденные каникулы, часть красноярцев работает удаленно – нагрузка на общественный транспорт, как итог, снижена. Судя по всему, в дневные часы количество подвижного состава на улицах тоже сократят – потому что невыгодно гонять туда-сюда полупустые автобусы. И в лучшие времена днем в автобусах было не в пример свободнее, чем в часы пик, а теперь и подавно.

Перевозчики говорят, что, по сути, их поставили перед фактом.

- В департаменте транспорта приняли такое решение, нас просто поставили перед фактом – переходим на другой режим работы. Сложно сказать, как карантин скажется экономически на транспорте, - это надо в объем всю картину видеть. Но то, что пассажиропоток очень упал, чувствуем на себе сильно, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Андрей Куцевалов, директор маршрута №20.

Возможно, снижение людей в автобусах связано также и с тем, что многие красноярцы предпочитают теперь в целях безопасности по утрам и вечерам добираться до работы на такси. Впрочем, в популярных сервисах отрицают рост количества заказов. И даже наоборот, фиксируют значительное снижение.

- С прошлой недели мы отмечаем снижение количества поездок на такси в Красноярске на 15-20% в часы пик, в пятницу и субботу, - говорит Павел Стенников, руководитель отдела по связям с общественностью

сервиса заказа такси «Максим». - Дневное количество поездок изменилось меньше. Сказывается переход на удаленное обучение и работу, отказ от развлекательных мероприятий, необязательных поездок.

В дальнейшем таксисты прогнозирую для себя небольшой рост заказов – именно потому, что мэрия перевела транспорт на работу до 21.00. Все-таки после этого времени жизнь в городе-миллионнике не замирает. Что касается роста цен на услуги такси, пока его не предвидится.

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