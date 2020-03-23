2020-03-23T10:25:29+03:00
Коронавирус Covid-19

«Просим Господа отвести заразу»: крестный ход против коронавируса прошел в Красноярском крае

В нем приняли участие десятки человек [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Крестный ход против коронавируса прошел в Красноярском крае. Фото, видео: Город А, Сергей Конев.Крестный ход против коронавируса прошел в Красноярском крае. Фото, видео: Город А, Сергей Конев.
Изменить размер текста:

«Кресту твоему поклоняемся, Владыка!» - десятки прихожан осеняют себя знамением, к небу летит молитва. Это крестный ход против коронавируса, его провели в Ачинске Красноярского края накануне, 22 марта.

Православные верующие с иконами в руках и на крышах машин объехали вокруг города. Выдвинулись по четырем направлениям, к местам, где стоят поклонные кресты. С ними священник Казанского собора протоиерей Сергий Пигасов и настоятель Троицкого храма поселка Новочернореченский иерей Алексий Александров.

- Издревле было принято собираться всем вместе и проходить крестным ходом, - говорит прихожанка храма Ирина. – Мы должны молиться не только о себе, но и обо всем городе, стране.

Крестный ход против коронавируса прошел в Красноярском крае .Видео: город А, Сергей Конев.

Все вместе участники шествия прочитали специальный молебный чин «Во время губительного поветрия и смертоносной заразы», утвержденный Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Как пояснил изданию «Город А» отец Сергий, крестный ход вокруг Ачинска – это традиция:

- Продолжается Крестопоклонная неделя. И по благословению настоятеля Казанского собора Евгения Фролова мы приурочили это событие к борьбе с вирусом, которому противостоит весь мир. Просим Господа, Пресвятую Богородицу, всех святых отвести губительную заразу.

Напомним, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон распорядился совершать каждую субботу и воскресенье молебны для избавления от угрозы.

Сейчас в Красноярском крае проходят лечение от коронавирусной инфекции шесть человек, еще у двух диагноз официально не подтвержден, анализы отправили в центр «Вектор» в Новосибирске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 23 марта 2020 года: шестеро лечатся, еще двое под подозрением

За сутки в Красноярском крае выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Один из них уже официально подтвержден. Другие проверяются.

- Два пациента с положительным результатом теста ожидают результата анализа из лаборатории «Вектор» в Новосибирске, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. – Еще шестеро находятся на лечении в стационаре БСМП.

Однако количество тех, кого отправили на карантин, растет. За сутки их число увеличилось на 1455 человек (подробности).

АКТУАЛЬНО

Красноярцы рассказали, куда полетят отдыхать во время коронавируса

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Можно ли заразиться коронавирусом от продуктов из супермаркета, надо ли протирать клавиатуру и кипятить одежду
Дверные ручки, пакеты, которые привез курьер, одежда и обувь... Хавьер Абад, биолог из Автономного университета Барселоны, разъяснил, где есть риск заразиться новой инфекцией, а где нет
Новости 24
Смертельный коронавирус был создан американцами еще пять лет назад
Мужчина с ножом надругался над 15-летней падчерицей в Хакасии
Попавшая в карантин из-за коронавируса Барбара Брыльска борется с раком
В Красноярске ищут свидетелей смертельного наезда
Общественный транспорт в Красноярске будет работать до 21 часа
Шокирующее видео массового побега рецидивистов из изолятора в Туве опубликовал СК
Две цыганки задержаны за воровство у школьников в Красноярске
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
1 апреля красноярские школы переводят на онлайн-обучение
Водители скорой в Красноярске пожаловались на дефицит средств защиты от коронавируса
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты
На Богучанской ГЭС подвели итоги детского творческого конкурса «Природы чистый дар»
За рубеж за красноярцами полетят пустые самолеты
На Татышеве в Красноярске проснулись клещи
Монтер пути загадочно пропал из поезда в Красноярском крае
Несколько улиц в Красноярске топит талыми водами
В Красноярском крае ликвидируют последствия ураганного ветра
В Красноярске на месяц изменили схему движения по Северному шоссе
Улицу Железнодорожников и мост через Бугач отремонтируют в Красноярске