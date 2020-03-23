«Просим Господа отвести заразу»: крестный ход против коронавируса прошел в Красноярском крае

«Кресту твоему поклоняемся, Владыка!» - десятки прихожан осеняют себя знамением, к небу летит молитва. Это крестный ход против коронавируса, его провели в Ачинске Красноярского края накануне, 22 марта.

Православные верующие с иконами в руках и на крышах машин объехали вокруг города. Выдвинулись по четырем направлениям, к местам, где стоят поклонные кресты. С ними священник Казанского собора протоиерей Сергий Пигасов и настоятель Троицкого храма поселка Новочернореченский иерей Алексий Александров.

- Издревле было принято собираться всем вместе и проходить крестным ходом, - говорит прихожанка храма Ирина. – Мы должны молиться не только о себе, но и обо всем городе, стране.

Крестный ход против коронавируса прошел в Красноярском крае .Видео: город А, Сергей Конев.

Все вместе участники шествия прочитали специальный молебный чин «Во время губительного поветрия и смертоносной заразы», утвержденный Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Как пояснил изданию «Город А» отец Сергий, крестный ход вокруг Ачинска – это традиция:

- Продолжается Крестопоклонная неделя. И по благословению настоятеля Казанского собора Евгения Фролова мы приурочили это событие к борьбе с вирусом, которому противостоит весь мир. Просим Господа, Пресвятую Богородицу, всех святых отвести губительную заразу.

Напомним, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон распорядился совершать каждую субботу и воскресенье молебны для избавления от угрозы.

Сейчас в Красноярском крае проходят лечение от коронавирусной инфекции шесть человек, еще у двух диагноз официально не подтвержден, анализы отправили в центр «Вектор» в Новосибирске.

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За сутки в Красноярском крае выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Один из них уже официально подтвержден. Другие проверяются.

- Два пациента с положительным результатом теста ожидают результата анализа из лаборатории «Вектор» в Новосибирске, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. – Еще шестеро находятся на лечении в стационаре БСМП.

Однако количество тех, кого отправили на карантин, растет. За сутки их число увеличилось на 1455 человек (подробности).

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