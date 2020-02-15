От бабушки – к маме: оставленных в Шереметьево детей отдали матери

Двух братьев из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в аэропорту «Шереметьево» 26 января, передали их родной матери. Об этом сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она рассказала, что новый муж женщины согласен воспитывать мальчиков:

- По нашим сведениям, отчим готов участвовать в воспитании детей и стремится интегрировать их в новую семью. Конечно, к маме мальчиков очень много вопросов, но в то же время, если появился шанс сохранить для них кровную семью, его нужно использовать.

Разумеется, семья теперь будет находиться под жестким надзором органов системы профилактики. Придется даже провести психолого-педагогическую экспертизу, чтобы выяснить: готовы ли дети жить в семье мамы и готова ли мать воспитывать двух своих сыновей. Тем более сейчас, когда в новом браке она ждет третьего ребенка.

Напомним, прилетевший самолетом из Хабаровска мужчина бросил в Шереметьево двух сыновей. Старший успокаивал младшего: братья привыкли, что заботиться о себе нужно самим. Они провели несколько часов, гуляя по терминалу и не привлекая внимания. Тем не менее, сотрудники аэропорта заметили их.

У малышей в рюкзаке нашли документы – копию паспорта отца (Виктора Гаврилова) и записку, в которой он попросил определить детей в приют из-за безденежья. А сам отправился зарабатывать денег. Его нашли, сейчас завели на Гаврилова три уголовных дела – за оставление в опасности, за истязание и кражу. Он даже побывал на популярном ток-шоу, где оправдывался и призывал не отдавать детей ни бывшей жене, ни бабушке с дедушкой.

Обратился он и к юристам. Адвокат Денис Меркулов:

- Мать детей в розыске была пять раз, эта информация есть в материалах уголовного дела. Два раза ее искали всем городом, с волонтерами. Один раз оставляла детей, когда муж уезжал работать в Корею.

(Прим.ред.: тогда она отправила старшего сына в школу с запиской, что не может его забрать. И младшего – из садика. Попросила, чтобы их отвел домой классный руководитель. А сама в очередной раз пропала. Педагоги были в шоке, детей пришлось отдавать в приют. Из школы позвонили Виктору, сообщили, он сразу вернулся из Кореи).

Ольга – женщина с красноречивым бэкграундом.

- Гаврилова таковой и кажется, пока не узнаешь ее лично, - говорит Денис Меркулов. - Надо понимать: изначально она – детдомовская (жила в приемной семье), поэтому неулыбчивый, угрюмый человек. Думала, что заберет детей. А Виктор подготовит для них почву, нашел 2-комнатную квартиру. Еще из Хабаровска договорился с каким-то человеком – тот уверил: поможет с жильем и с работой в Москве. Виктор отправил ему 40 тысяч. А тот человек деньги получил и… отключил телефон, симку выбросил. Гаврилов прилетел в Москву (билеты, кстати, стоят 30 – 60 тысяч). После дороги у него осталось 23 тысячи. Но приехали – узнал, что они оказались на пустом месте. Он испугался, просто смалодушничал. Отчасти принял такое решение и от безвыходности. Детей, решил, кому угодно, но только не матери, не бывшей жене.

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