Ни отцу, ни матери: брошенных в аэропорту Шереметьево детей передадут под опеку бабушке

Испытания, выпавшие на долю двух братьев из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево 26 января, хочется верить, подходят к концу. В скором времени они вернутся домой. Точнее, в свой новый дом – теперь они будут жить у своих бабушки и дедушки.

- Дети в настоящий момент пока находятся в Москве. За ними выехали специалисты министерства социальной защиты правительства Хабаровского края. У них есть на руках все необходимые документы. В частности доверенности, чтобы они могли сопровождать детей из Москвы в Хабаровск, - рассказал «Комсомольской правде» руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. – Оплатило проезд правительство Хабаровского края. В воскресенье дети должны прибыть уже в Комсомольск-на-Амуре. В соответствии с решением органов опеки они будут переданы бабушке и дедушке по материнской линии.

Пока дети находятся в Москве, их окружили заботой. Фото: предоставлено Еленой Грешняковой

Напомним, двух ребятишек, 5 и 8 лет, в минувшее воскресенье обнаружили сотрудники аэропорта. Голодные и испуганные дети несколько часов бродили по терминалу. В школьных ранцах у них нашли документы и записка «Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет».

Отца вскоре нашли. Вину за случившее Виктор Гаврилов списывал на жену, которая сбежала из дома много лет назад в неизвестном направлении, на отсутствие работы, безденежье. На что угодно – но сам при этом старается казаться жертвой обстоятельств.

Органы опеки не хотят отдавать мальчиков матери. Фото: соцсети

А когда в Комсомольске-на-Амуре нашли мать мальчиков и выслушали мнение второй стороны, история стала выглядеть совсем в ином свете. Сейчас женщина без опаски рассказывает о дикой ревности и изощренных побоях от бывшего мужа. Говорит, что он поднимал руку на детей. На Виктора Гаврилова возбудили два уголовных дела по статьям за оставление сыновей в опасности и истязание, сообщает следком.

Бабушка и дедушка с нетерпением ждут внуков. Все эти годы бывший зять не позволял им даже видеться, близко не подпускал. Однажды, когда пожилые люди на несколько дней забрали мальчиков из приюта, он быстро вернулся с вахты и пригрозил расправой.

Решающее слово в вопросах опеки сказала уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова:

- На данный момент позиция такова, что лучшим выходом будет именно передача мальчиков бабушке, которая уже оформляет временную опеку над внуками.

На отца завели уголовное дело. Фото: СК

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