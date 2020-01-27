Одноклассница мамы брошенных в Шереметьево детей: «С мужем она развелась из-за его бешеной ревности»

«Денег нет, кормить нечем, потом как-то заберу вас из детского дома», - все сейчас обсуждают историю с малышами, оставленными в Шереметьево. Напомним, двух мальчиков 5 и 8 лет в терминале D обнаружили днем 26 января сотрудники московского аэропорта. При них документы и записка от отца с просьбой не разлучать братьев и обещанием когда-нибудь вернуться...

«Комсомольской правде» удалось поговорить с одноклассницей мамы брошенных детей, Еленой Б. Вот что она рассказала:

Полиция установила личность мужчины, бросившего своих детей в аэропорту Шереметьево. Это 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. Фото: СК РФ

- Мы с ней вместе в школе учились, а потом общались в социальных сетях и иногда пересекались. Я особо не вдавалась в подробности, что с ней и как. Но я точно знаю, что она любила своих детей, обожала их. Когда мы с ней еще общались, она рассказывала о них, скидывала свои фотографии, как нормальная мама. Она выросла в благополучной семье: хорошая мама, отец. Поначалу Ольга у нас в классе была образцово-показательной девочкой. А вот в 10-11 классах она по учебе скатилась, но это не так страшно, в целом оставалась адекватной.

С ребятами встретился пришел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как они познакомились с мужем, я не знаю. После школы она пропала, у нас не было ее номера телефона, в соцсетях она тоже не появлялась. А когда вдруг снова объявилась, была уже замужем и с двумя сыновьями. Будь я близкой подругой, наверняка бы она посвятила в подробности. Но у нас просто хорошие отношения, как у двух одноклассниц. Но кое-что она рассказывала.

Подруга матери мальчиков, брошенных в Шереметьево 00:00 00:00

Сначала они жили хорошо, деток любили. А потом начались ссоры, на почве ревности. Муж ее сильно ревновал, по-бешенному. А она... свечку я не держала, но изменить Оля могла. Он ведь еще и старше ее на 13 лет. Еще ей не нравилось, что он мало зарабатывает. Денег им все время не хватало. В 2016 году все стало совсем плохо, она сбежала от мужа. И я слышала, что по этой причине. Ее тогда искали в городе. Потом она вернулась и помирилась с мужем. Все было нормально. А через месяц-два она уже пишет: «Мы развелись, я живу отдельно, дети со мной». Это был 2016 год.

Ольга жила одна (в смысле без мужа) с детьми в комнате, у нее была комната в общежитии, она рассказывала, что у нее сложно с деньгами. Может, поэтому она в итоге отдала детей отцу? Во-первых, чтобы устроить личную жизнь, во-вторых, может, ей совсем не на что было их содержать.

Даже порой занимала, и у меня тоже, суммы были небольшие. Я давала, потому что знала, что она отдаст. Она сначала какие-то БАДы распространяла. Потом в местном супермаркете продавцом. А в 2017 году она окончательно скрылась, бросив детей. Связь оборвалась и Оля пропала. А в итоге сегодня узнаем, что у них такая ситуация в семье.

Я тоже удивляюсь, почему бабушка с дедушкой не помогали этой семье. Может, и помогали, но мы не видели. Почему не забрали детей? Как они могли забрать, если у них есть отец?

Подруга матери мальчиков, брошенных в Шереметьево 00:00 00:00

Дмитрий Е., знакомый Ольги:

- Отец детей работал в охране, не так давно на вахту в Корею вроде как ездил, пока там был, отдавал детей в интернат, по возвращению забирал. Ну, видимо, решил, что больше заработает в Москве. Я думаю, поскольку он практиковал сдавать детей в приют у нас в городе, решил так же поступить, и приехав в столицу. Но поскольку не знал, как это официально сделать, так и поступил: просто бросил их в аэропорту с соответствующим «напутствием».

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