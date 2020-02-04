«Неважно, чей ребенок»: забеременевшая в 13 лет школьница рассказала, с кем будет его растить

Лайки, подписчики, бесконечные селфи… 13-летняя Вика* из Железногорска (Красноярский край) стала звездой Инстаграма, потому что… забеременела. Всего несколько дней, и у обычного подростка больше 33 тысяч фолловеров.

Вика из Железногорска стала звездой ИнстаграмаФото: соцсети

Вторая Шурыгина?

- Новое шоу: беременна в 13, - пишут пользователи. – Вот вам вторая Шурыгина, только залетевшая!

(Диана Шурыгина из Ульяновска прославилась после скандала с изнасилованием. Никогда не отличалась примерным поведением. Однако неплохо хайпанула на этом – буквально прописалась на телевизионных ток-шоу. В 18 лет вышла замуж за оператора, от которого ушла к миллионеру. Словом, самая скандальная девушка страны).

За сутки в инстраграм Вики добавляется по 3-4 тысячи подписчиковФото: соцсети

История семиклассницы Вики прогремела на всю страну, когда девочка забеременела в 13. Сейчас ей уже 14, исполнилось 1 февраля. В будущие отцы записали ее 10-летнего «бойфренда» Сашу. Благо паренек не протестовал. Понятно, что пара тут же попала в эфир телешоу на федеральном канале. А там эксперты подтвердили: Саша в свои 10 не может быть отцом физически.

Вбросы вовремя

После того, как ее накрыла слава, Вика даже не думает скромно отсиживаться в родном Железногорске. Напротив, вовсю принялась раскручивать свой Инстаграм.

- А что, обеспечит себе, семье, ребенку безбедное будущее! –подхватили фолловеры. – Главное – не пропустить хайп, делать вбросы вовремя.

Первый пост – от 25 января. Двойное селфи. Разумеется, с Сашей. Он практически всегда рядом. Корчит рожи, делает козу, обнимает – в шутку.

В профиле много совместных фотографий с «10-летним папой»Фото: соцсети

«Как мило, ты с младшим братом… А, нет, это же отец твоего ребенка», «Не смущает, что он в два, а то и в три раза меньше тебя?», «Я свои в 10 играл в машинки», - едких комментариев тут полно.

Покажу ребенка за лайки!

И есть, почему. Школьница на сносях воюет с фейками и борется за подписчиков – с помощью главного козыря – будущего малыша.

«Сегодня ходила на УЗИ. 10 недель и 3 дня. Выложить УЗИ ребеночка?» или «На 10 косарей подписчиков покажу УЗИ моего заиньки». Давай, давай, подбадривают ее фолловеры, продемонстрируй-ка!

В комментариях у Вики много слов поддержкиФото: соцсети

- А если будет 300 тысяч подписчиков, что еще покажешь? А за 500 косарей вообще продашь? Жалко ребенка, им уже за подписчиков торгуют, - некоторые пользователи были в шоке. – Ребенок не предмет для выпрашивания лайков!

Впрочем, для кого как. Большинство фанатов Вики осыпают ее комплиментами: умница, красавица. И пеняют остальным:

- Зачем ее осуждать? Такой же человек, но только носит под своим сердцем маленькое чудо. Это ее жизнь. Как захочет, так и будет жить, поняли?

Вика выкладывает очень много своих фотографийФото: соцсети

Вика между тем выкладывает фотки. Вот в обнимку с розовым мишкой, подарком Саши, вот умиляется хомяку. А вот из школы. Прямо с уроков или перемены, где позирует вместе с приятелями, один из которых опустившись на колено, положил ей руку на живот. И все хохочут.

- Залетела в 13, и уже звезда, - констатируют пользователи.

1 февраля Вике исполнилось 14 летФото: соцсети

- Это же все напоказ. Шурыгиной заплатили и ей также. Бизнесвумен, понимаешь! Что только не сделаешь, чтобы денег получить.

- Мама-героиня, фанаты за тобой табунами ходят! В очередь надо уже становиться.

Кто отец?

Впрочем, чужие мнения Вику волнуют не особенно. Фанаты, или хейтеры, как разница? Главное все они – подписчики, а их число растет с каждым часом.

Большинство заинтриговано одним: кто отец ребенка? Сама Вика ничего вразумительного не отвечает. Оно и понятно: связана обязательствами, деньги, федеральный канал.

Саша и ВикаФото: соцсети

Делится, что уже чуть-чуть видно живот. Туманно намекает, ждите второй выпуск программы, там все будет. А народ продолжает ломать копья: если не Саша, то кто?

- Предполагаю, что она забеременела от другого парня, который старше ее года на 4-5, его прикрывает и говорит, что забеременела от 10-летнего.

- Итак, эта малолетка беременна от старшеклассника. Экспертиза выявила! Мне так сообщили.

СашаФото: соцсети

На все это у Вики ответ один: «Слухам верьте больше! То говорили, что я от бати своего беременна, и от отчима. Даже если ребенок не от Саши, то какая разница?? Он все равно будет его отцом».

… Добавим, что делом забеременевшей школьницы занимается СК. Настоящему отцу ребенка может грозить уголовная ответственность за связь с несовершеннолетней.

*Имена детей изменены

СОЦСЕТИ КАК СПАСЕНИЕ

Оксана АНИЩЕНКО, психолог:

- Хорошо ли, что девочка не замкнулась в себе, справилась с ситуацией таким образом – вышла в публичное пространство - соцсети?

- Это говорит о том, что у нее достаточно гибкая психика. Во-первых, включились защитные механизмы, девочка вытеснила оценку, которая могла бы деструктивно на нее повлиять. И начала опираться на то, что позволило ей стать более или менее устойчивой в этой ситуации. И второе. Мы видим, что ребенка поддержала мать. (Хотя очевидно, конечно, ценности у дочки сформированы не были, оттого все и произошло).

Вика и СашаФото: соцсети

То есть девочка находится в травмирующей ситуации, она как ребенок к ней не готова. Но, если поддержка не прекратиться, есть шансы выйти из ситуации с минимумом потерь.

Еще один важный момент. К сожалению, не слышала, чтобы после этой истории проводилась профилактика относительно детей, что на все это смотрят. Действительно, девочка пока вытесняет проблему – посредством выхода в публичное пространство. Спасает себя и правильно делает. Но вместе с тем она показывает пример другим. То есть, с одной стороны, демонстрирует, что с такой ситуацией тоже можно справиться. А с другой, какой урок из этого вынесут другие дети?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Забеременевшая в 13 лет от 10-летнего мальчика школьница признавалась друзьям, что отцом может быть другой

13-летняя Вика и 10-летний Саша* в Железногорске, небольшом, но особенном (потом расскажем, почему именно) городе под Красноярском в одночасье стали героями. Она забеременела, его - как бы это не звучало – записали в будущие отцы. То, что шокирует взрослых, среди друзей Вики и Саши– подвиг, который они вовсе не скрывали. Кстати, их друзья гораздо раньше взрослых узнали о том, что Вика беременна – элементарно, купили тест. А сам Саша, который всегда дружил с мальчишками старше, и вовсе стал беспрекословным авторитетом (подробности).

В Красноярском крае девочка забеременела от 10-летнего мальчика

Шок. В одном из городов Красноярского края 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика. Об этой истории «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников (подробности).

Семья девочки, забеременевшей от 10-летнего мальчика, решила сохранить ребенка

В школе рассказали, какую помощь оказывают ученице, попавшей в сложную ситуацию (подробности).

«Всегда общался со старшими ребятами»: соседи рассказали о 10-летнем мальчике, который может стать отцом

В историю, которая произошла в Красноярском крае, сложно поверить: 13-летняя девочка забеременела от своего 10-летнего друга. У обоих в соцсетях статус "в гражданском браке", срок беременности уже 7 недель. Причем семья девочки, похоже, не видит в этом ничего критичного и заявила, что беременность они сохранят и дадут ребенку появиться не свет (подробности).