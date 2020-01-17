2020-01-17T14:49:39+03:00
Происшествия

Беременную от 10-летнего мальчика школьницу госпитализировали в больницу под Красноярском

Врачи следят за ее состоянием
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Беременную от 10-летнего мальчика школьницу госпитализировали в больницу под Красноярском. Фото: ТВК КрасноярскБеременную от 10-летнего мальчика школьницу госпитализировали в больницу под Красноярском. Фото: ТВК Красноярск
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Школьницу, возможно беременную от своего 10-летнего друга, госпитализировали в больницу под Красноярском. Об этом сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на собственные источники. Врачи оценивают состояние девочки, как удовлетворительное. Видимо, госпитализация необходима для наблюдения или проведения определенных медицинских процедур.

Напомним, что накануне стало известно: 13-летняя девочка готовится стать матерью. Срок беременности - 7 недель. Отцом будущего ребенка она указала своего 10-летнего друга, с которым они состоят "в гражданском браке". Семья, в которой она живет, поставлена на учет, как «находящаяся в социально опасном положении».

Правоохранительные органы начали доследственную проверку, по результатам которой и будет принято дальнейшее решение о возбуждении или отказе от возбуждения уголовного дела. Сомнению подвергается отцовство мальчика. Установить это поможет только медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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