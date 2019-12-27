«Суперэйфории нет»: Косторная стала лучшей в короткой программе ЧР по фигурному катанию

Чемпионата России по фигурному катанию-2020 в Красноярске с замиранием сердца ждали фанаты по всей стране. Уж слишком сильные в этом году фигуристы – и в одиночном, и в парном катании. Основной интригой женской короткой программы было соперничество Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Все три фигуристки показывают блестящее катание, все три – птицы одного гнезда, воспитанницы тренера Этери Тутберидзе. Кто станет лучшей – было непонятно. Может, именно поэтому после своего проката в общении с журналистами Алена Косторная отказалась отвечать на вопрос о том, кого же считает своей первой соперницей.

Косторная покорила жюри тройным «акселем»Фото: Мария ЛЕНЦ

Косторная в короткой программе стала лучшей, набрав 89,86 балла. Второй стала Анна Щербакова с результатом в 79,93 балла. Третья - Александра, она набрала 76,46 балла.

- Я больше радовалась не баллам, а тому, что сказала Этери Георгиевна, потому что я впервые слышала от нее такие слова, - поделилась с журналистами Алена Косторная.- Она очень похвалила меня. Пока у меня это лучший прокат – я доказала в первую очередь самой себе, что несмотря ни на что, можно кататься чисто и очень хорошо. Вообще, перед выступлением я стараюсь себя не накручивать, а идти и делать то, что могу. Ангел окрыляется, когда видит публику – мне всегда лучше, когда много людей. Просто надо сделать свою работу.

Щербакова стала второй в короткой программеФото: Мария ЛЕНЦ

Алена говорит, что и получив Гран-при, установив мировой рекорд по сумме очков, - просто делала свою работу.

- Гран-при не придало мне ответственности или уверенности, - просто стоит кубок и медаль. Я стараюсь хорошо передать образ в короткой программе, но в целом отношусь к ней нейтрально, суперэйфории нет. На произвольной программе я живу в музыке. Постараюсь и дальше вложить максимум в выполнение программы.

Анна ЩербаковаФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, ради образа Алена в Красноярске… ходит без шапки. Это в то время, когда мороз поджимает под минус 30.

Александра ТрусоваФото: Мария ЛЕНЦ

- С прической я приехала еще из Москвы и без шапки, шапку нельзя надевать, - улыбается Косторная. – С самого аэропорта моментально почувствовала - да, холоднее.

Платье у Александры не раскрылось в самый ответственный моментФото: Мария ЛЕНЦ

Фанаты подарили Алене Косторной огромного медведя. Теперь у нее два ну очень больших плюшевых зверя. Одного подарили на день рождения, второго – на Чемпионате России.

- Нынешний чемпионат очень сильный, считает Алена.- Давно на чемпионате не было такой борьбы за место в сборной, в финале. И это очень хорошо, что фигурное катание так прогрессирует.

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