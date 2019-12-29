2019-12-29T14:12:03+03:00
Спорт

Порванное платье Медведевой, поздравления фигуристов и великолепное катание: лучшие кадры с показательного выступления на ЧР-2020 в Красноярске

В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию 2020 показательными выступлениями
Татьяна АРОНОВАНадежда ИЛЬЧЕНКО
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Выступление Евгении Медведевой. В кадре видно, что правый конек перемотанВыступление Евгении Медведевой. В кадре видно, что правый конек перемотанФото: Мария ЛЕНЦ

Это красиво до слез. Настолько мастерски владеть коньком и с таким актерским талантом передавать эмоции зрителю могут, наверное, только российские фигуристы.

Туктамышева Елизавета Фото: Мария ЛЕНЦ

Туктамышева ЕлизаветаФото: Мария ЛЕНЦ

На Чемпионате России по фигурному катанию-2020 в Красноярске прошли показательные выступления - уже вне конкурса, уже позади азарт борьбы за первые места, но все также идеально, четко, с драматургией.

Туктамышева Елизавета является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Туктамышева Елизавета является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 годаФото: Мария ЛЕНЦ

Изюминкой показательных выступлений на ЧР по фигурному катанию стало участие скрипача Эдвина Мартона. Известен он тем, что Венгрия подарила ему право играть на скрипке 1697 года работы Страдивари – на ней играл сам Паганини.

Именно ее звуки и слышали гости ЧР по фигурному катанию в Платинум Арене в Красноярске. Кстати, Мартон второе отделение с Паганини и начал, исполнив соло Caprice№24.

Затем к нему на льду присоединились наши фигуристки Софья Самодурова, Алиса Ефимова, Александр Коровеин, Валерий Колесов, Станислава Константинова, Анастасия Гулякова.

Евгения Медведева Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгения МедведеваФото: Мария ЛЕНЦ

Евгения Медведева, которая снялась с соревнований из-за сломанного конька, все-таки вышла на лед в показательных выступлениях.

Евгения Медведева снялась с чемпионата России из-за проблем с коньками Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгения Медведева снялась с чемпионата России из-за проблем с конькамиФото: Мария ЛЕНЦ

Каталась на сломанных коньках и… порвала подол платья. Как? В начале номера необходимо было лежа на спине двигаться вперед.

На показательные выступления Женя вышла в перемотанном правом коньке Фото: Мария ЛЕНЦ

На показательные выступления Женя вышла в перемотанном правом конькеФото: Мария ЛЕНЦ

Евгения зацепила подол коньком.

Зал взрывается овациями! Фото: Мария ЛЕНЦ

Зал взрывается овациями!Фото: Мария ЛЕНЦ

Какое-то невезение с одеждой и обувью преследует Медведеву на этих соревнованиях. Впрочем, ни коньки, ни порванный подол платья не помешали ей показать по-настоящему драматический номер под композицию Билли Айлиш «I don't wanna be you anymore».

Женя Медведева Фото: Мария ЛЕНЦ

Женя МедведеваФото: Мария ЛЕНЦ

Что и говорить, танцует Медведева со страстью и умеет вызваать эмоции у зрителей. Забавный номер о влюбленной паре, где жена будит с утра мужа показали бронзовые призеры Дарья Павлюченко и Денис Хадыкин.

Бронзовые призеры в парном катании на чемпионате России по фигурному катанию 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Бронзовые призеры в парном катании на чемпионате России по фигурному катанию 2020Фото: Мария ЛЕНЦ

Видно, что катались в удовольствие – с улыбками, изящно, неповторимо.

Александра Трусова, которую поклонники уже прозвали Русской ракетой, выступала в черно-белом костюме под композицию Sia - «Unspoppable» (Неудержимая).

Александра Трусова Фото: Мария ЛЕНЦ

Александра ТрусоваФото: Мария ЛЕНЦ

На этот раз, правда, она упала на прыжке.

Саша выступила под композицию Sia - Unstoppable Фото: Мария ЛЕНЦ

Саша выступила под композицию Sia - UnstoppableФото: Мария ЛЕНЦ

Впрочем, красоты номера это никак не испортило.

Трусова показала очень высокий уровень Фото: Мария ЛЕНЦ

Трусова показала очень высокий уровеньФото: Мария ЛЕНЦ

Саша и сама неудержима – ее четверные неизменно вызывают восторг у поклонников.

Зал не переставал аплодировать Фото: Мария ЛЕНЦ

Зал не переставал аплодироватьФото: Мария ЛЕНЦ

Потрясающий, пронзительный номер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, завоевавших «серебро» чемпионата под композицию «SOS» - верх мастерства.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгения Тарасова и Владимир МорозовФото: Мария ЛЕНЦ

До «золота» им не хватило всего 47 сотых балла – минимальный отрыв от лидеров.

Ребята выступили под песню Димаша Кудайбергенова - Sos Dun Terrien Фото: Мария ЛЕНЦ

Ребята выступили под песню Димаша Кудайбергенова - Sos Dun TerrienФото: Мария ЛЕНЦ

Показали сложнешую поддержку, которую выполняют единицы фигуристов в мире - настоящее мастерство.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов серебряные призеры в парном катании Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгения Тарасова и Владимир Морозов серебряные призеры в парном катанииФото: Мария ЛЕНЦ

Серебряный призер чемпионата в мужском одиночном катании Артур Даниелян помимо прекрасного катания в произвольной программе передал приветы родителям и друзьям. В последнее время Артур, совсем еще молодой фигурист, показывает большой прогресс в катании.

Артур Даниелян Фото: Мария ЛЕНЦ

Артур ДаниелянФото: Мария ЛЕНЦ

«Мы не нуждаемся в рецензии нашего фильма» - очень страстное выступление Александры Степановой и Ивана Букина под песню Юлианы Карауловой.

Выступилил под песню Юлианны Карауловой - Внеорбитные Фото: Мария ЛЕНЦ

Выступилил под песню Юлианны Карауловой - ВнеорбитныеФото: Мария ЛЕНЦ

Страстно, эмоционально, пронзительно красиво.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Мария ЛЕНЦ

Александра Степанова и Иван БукинФото: Мария ЛЕНЦ

Алена Косторная, завоевавшая «серебро» чемпионата России, показывала номер с тростью.

Публика очень тепло приняла Алену Фото: Мария ЛЕНЦ

Публика очень тепло приняла АленуФото: Мария ЛЕНЦ

В этом году фигуристка просто гениально выполнила короткую программу, заработав за нее почти 90 баллов.

Алена выбрала для выступления трек Bishop Briggs - Never Tear Us Apart Фото: Мария ЛЕНЦ

Алена выбрала для выступления трек Bishop Briggs - Never Tear Us ApartФото: Мария ЛЕНЦ

На этот раз у Алены было падение при прыжке. Однако номер выполнен был здорово, оценили это и трибуны.

Алена Косторная Фото: Мария ЛЕНЦ

Алена КосторнаяФото: Мария ЛЕНЦ

Чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский зажгли на льду под «Очи черные» в шансон-версии.

Бойкова Александра и Козловский Дмитрий Фото: Мария ЛЕНЦ

Бойкова Александра и Козловский ДмитрийФото: Мария ЛЕНЦ

Дмитрий Алиев, взявший «золото» в мужском одиночном катании очень уверенно чувствовал себя на льду Победа расслабила фигуриста, и он раскрыл свои умения, отлично выполнив четверной тулуп.

Дмитрий Алиев Фото: Мария ЛЕНЦ

Дмитрий АлиевФото: Мария ЛЕНЦ

Незабываемые Виктория Синицына и Никита Кацалапов – теперь двукратные чемпионы России. Их история любви под песню «Там нет меня» покорила зал.

Виктория Синицына и Никита Кацалапов Фото: Мария ЛЕНЦ

Виктория Синицына и Никита КацалаповФото: Мария ЛЕНЦ

Апогеем произвольной программы стал номер Анны Щербаковой, которая в этом году подтвердила титул чемпионки России в женском одиночном катании, показав фантастические умения.

Анна Щербакова Фото: Мария ЛЕНЦ

Анна ЩербаковаФото: Мария ЛЕНЦ

В произвольной программе Анна выполнила каскад прыжков – чисто и уверенно.

Для показательно выступления Аня выбрала японскую тематиуку Фото: Мария ЛЕНЦ

Для показательно выступления Аня выбрала японскую тематиукуФото: Мария ЛЕНЦ

В середине номера она скинула кимоно, в этот момент заиграла энергичная музыка Фото: Мария ЛЕНЦ

В середине номера она скинула кимоно, в этот момент заиграла энергичная музыкаФото: Мария ЛЕНЦ

Анна стала чемпионкой России по одиночному женскому катанию Фото: Мария ЛЕНЦ

Анна стала чемпионкой России по одиночному женскому катаниюФото: Мария ЛЕНЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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