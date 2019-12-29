Порванное платье Медведевой, поздравления фигуристов и великолепное катание: лучшие кадры с показательного выступления на ЧР-2020 в Красноярске
Это красиво до слез. Настолько мастерски владеть коньком и с таким актерским талантом передавать эмоции зрителю могут, наверное, только российские фигуристы.
Туктамышева ЕлизаветаФото: Мария ЛЕНЦ
На Чемпионате России по фигурному катанию-2020 в Красноярске прошли показательные выступления - уже вне конкурса, уже позади азарт борьбы за первые места, но все также идеально, четко, с драматургией.
Туктамышева Елизавета является чемпионкой мира 2015 года, чемпионкой Европы 2015 года, бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 годаФото: Мария ЛЕНЦ
Изюминкой показательных выступлений на ЧР по фигурному катанию стало участие скрипача Эдвина Мартона. Известен он тем, что Венгрия подарила ему право играть на скрипке 1697 года работы Страдивари – на ней играл сам Паганини.
Именно ее звуки и слышали гости ЧР по фигурному катанию в Платинум Арене в Красноярске. Кстати, Мартон второе отделение с Паганини и начал, исполнив соло Caprice№24.
Затем к нему на льду присоединились наши фигуристки Софья Самодурова, Алиса Ефимова, Александр Коровеин, Валерий Колесов, Станислава Константинова, Анастасия Гулякова.
Евгения МедведеваФото: Мария ЛЕНЦ
Евгения Медведева, которая снялась с соревнований из-за сломанного конька, все-таки вышла на лед в показательных выступлениях.
Евгения Медведева снялась с чемпионата России из-за проблем с конькамиФото: Мария ЛЕНЦ
Каталась на сломанных коньках и… порвала подол платья. Как? В начале номера необходимо было лежа на спине двигаться вперед.
На показательные выступления Женя вышла в перемотанном правом конькеФото: Мария ЛЕНЦ
Евгения зацепила подол коньком.
Зал взрывается овациями!Фото: Мария ЛЕНЦ
Какое-то невезение с одеждой и обувью преследует Медведеву на этих соревнованиях. Впрочем, ни коньки, ни порванный подол платья не помешали ей показать по-настоящему драматический номер под композицию Билли Айлиш «I don't wanna be you anymore».
Женя МедведеваФото: Мария ЛЕНЦ
Что и говорить, танцует Медведева со страстью и умеет вызваать эмоции у зрителей. Забавный номер о влюбленной паре, где жена будит с утра мужа показали бронзовые призеры Дарья Павлюченко и Денис Хадыкин.
Бронзовые призеры в парном катании на чемпионате России по фигурному катанию 2020Фото: Мария ЛЕНЦ
Видно, что катались в удовольствие – с улыбками, изящно, неповторимо.
Александра Трусова, которую поклонники уже прозвали Русской ракетой, выступала в черно-белом костюме под композицию Sia - «Unspoppable» (Неудержимая).
Александра ТрусоваФото: Мария ЛЕНЦ
На этот раз, правда, она упала на прыжке.
Саша выступила под композицию Sia - UnstoppableФото: Мария ЛЕНЦ
Впрочем, красоты номера это никак не испортило.
Трусова показала очень высокий уровеньФото: Мария ЛЕНЦ
Саша и сама неудержима – ее четверные неизменно вызывают восторг у поклонников.
Зал не переставал аплодироватьФото: Мария ЛЕНЦ
Потрясающий, пронзительный номер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, завоевавших «серебро» чемпионата под композицию «SOS» - верх мастерства.
Евгения Тарасова и Владимир МорозовФото: Мария ЛЕНЦ
До «золота» им не хватило всего 47 сотых балла – минимальный отрыв от лидеров.
Ребята выступили под песню Димаша Кудайбергенова - Sos Dun TerrienФото: Мария ЛЕНЦ
Показали сложнешую поддержку, которую выполняют единицы фигуристов в мире - настоящее мастерство.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов серебряные призеры в парном катанииФото: Мария ЛЕНЦ
Серебряный призер чемпионата в мужском одиночном катании Артур Даниелян помимо прекрасного катания в произвольной программе передал приветы родителям и друзьям. В последнее время Артур, совсем еще молодой фигурист, показывает большой прогресс в катании.
Артур ДаниелянФото: Мария ЛЕНЦ
«Мы не нуждаемся в рецензии нашего фильма» - очень страстное выступление Александры Степановой и Ивана Букина под песню Юлианы Карауловой.
Выступилил под песню Юлианны Карауловой - ВнеорбитныеФото: Мария ЛЕНЦ
Страстно, эмоционально, пронзительно красиво.
Александра Степанова и Иван БукинФото: Мария ЛЕНЦ
Алена Косторная, завоевавшая «серебро» чемпионата России, показывала номер с тростью.
Публика очень тепло приняла АленуФото: Мария ЛЕНЦ
В этом году фигуристка просто гениально выполнила короткую программу, заработав за нее почти 90 баллов.
Алена выбрала для выступления трек Bishop Briggs - Never Tear Us ApartФото: Мария ЛЕНЦ
На этот раз у Алены было падение при прыжке. Однако номер выполнен был здорово, оценили это и трибуны.
Алена КосторнаяФото: Мария ЛЕНЦ
Чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский зажгли на льду под «Очи черные» в шансон-версии.
Бойкова Александра и Козловский ДмитрийФото: Мария ЛЕНЦ
Дмитрий Алиев, взявший «золото» в мужском одиночном катании очень уверенно чувствовал себя на льду Победа расслабила фигуриста, и он раскрыл свои умения, отлично выполнив четверной тулуп.
Дмитрий АлиевФото: Мария ЛЕНЦ
Незабываемые Виктория Синицына и Никита Кацалапов – теперь двукратные чемпионы России. Их история любви под песню «Там нет меня» покорила зал.
Виктория Синицына и Никита КацалаповФото: Мария ЛЕНЦ
Апогеем произвольной программы стал номер Анны Щербаковой, которая в этом году подтвердила титул чемпионки России в женском одиночном катании, показав фантастические умения.
Анна ЩербаковаФото: Мария ЛЕНЦ
В произвольной программе Анна выполнила каскад прыжков – чисто и уверенно.
Для показательно выступления Аня выбрала японскую тематиукуФото: Мария ЛЕНЦ
В середине номера она скинула кимоно, в этот момент заиграла энергичная музыкаФото: Мария ЛЕНЦ
Анна стала чемпионкой России по одиночному женскому катаниюФото: Мария ЛЕНЦ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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