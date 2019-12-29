2019-12-29T10:40:10+03:00
Спорт

Итоги Чемпионата России 2020 по фигурному катанию

В Красноярске завершился чемпионат России 2020 по фигурному катанию
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Победители и призеры Чемпионата 2020 по Фигурному катаниюПобедители и призеры Чемпионата 2020 по Фигурному катаниюФото: Мария ЛЕНЦ
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Чемпионкой России среди женщин стала Анна Щербакова (по итогам двух программ девушка набрала 261,87 балла). Алена Косторная проиграла Щербаковой всего два балла и получила серебро. Александра Трусова набрала 226,34 балла и заняла третье место.

Красавицы - победительницы Фото: Мария ЛЕНЦ

Красавицы - победительницыФото: Мария ЛЕНЦ

Чемпионом России стал Дмитрий Алиев (260,98). Серебро - у Артура Даниеляна (253,42), бронза - у Александра Самарина (252,74).

Лучшие на Чемпионате России 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Лучшие на Чемпионате России 2020Фото: Мария ЛЕНЦ

Победителями в парном катании стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (сумма баллов - 233,66). На втором месте чемпионы России 2018 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 233,19 балла. Замыкают тройку лучших Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – у них 219,72 балла.

Имена чемпионов в парном катании были неизвестны до последнего выступления Фото: Мария ЛЕНЦ

Имена чемпионов в парном катании были неизвестны до последнего выступленияФото: Мария ЛЕНЦ

В соревнованиях танцевальных дуэтов чемпионами России стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набравшие в сумме за ритм- и произвольный танцы 220.74 балла. Серебро с результатом 219.72 балла завоевали Александра Степанова и Иван Букин. Бронза на счету Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 197.73.

Все три пары на чемпионате представляли Москву Фото: Мария ЛЕНЦ

Все три пары на чемпионате представляли МосквуФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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