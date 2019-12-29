Артур Дмитриев о Медведевой и Туктамышевой: «Когда ты уже выиграл и остался в спорте – это очень тяжело»

На чемпионате России по фигурному катанию, который прошел в Красноярске, разыграны все комплекты наград. Самая зрелищная борьба этих соревнований развернулась у женщин. В заключительной части состязались фаворитки российского фигурного катания. Золото завоевала Анна Щербакова, тем самым подтвердив свой чемпионский титул, полученный ею в прошлом году. На втором месте Алена Косторная, лидировавшая после короткой программы. Третье место заняла Александра Трусова.

Евгения МедведеваФото: Мария ЛЕНЦ

В произвольной программе болельщики не увидели выступления Евгении Медведевой, которая реально могла бы повлиять на конечные результаты. У знаменитой фигуристки накануне соревнований случилось ЧП. На тренировке перед выступлением Евгения Медведева сломала каблук у коньков. Обо всем мы поговорили с двукратным олимпийским чемпионом Артуром Дмитриевым:

- Вы долго жили в Красноярском крае, в Норильске, следите за тем, что здесь происходит?

Те самые конькиФото: Мария ЛЕНЦ

- В Норильске я занимался разными видами спорта, в пять лет меня привели в фигурное катание. В этом городе я закончил 8 классов и уехал уже зрелым спортсменом. Тогда там были хорошие условия для спорта, лучше, чем в Красноярске. Связь с Норильском оборвалась в середине 90-х, когда родители уехали «на материк». А за событиями в Красноярском крае я да, слежу.

- Во время чемпионата России было принято решение о создании в Красноярске регионального центра фигурного катания. Вы могли бы здесь работать?

- Я с удовольствием помогу. На постоянной основе - вряд ли, у меня в Москве своя школа фигурного катания. Но я могу приехать со своими ребятами, провести мастер-классы. Спортсмены смотрят друг на друга , учатся друг у друга, особенно в одиночном катании, а начинать, когда никого нет – это сложно. В этом смысле чемпионат России - тоже хорошая школа.

Его подопечные Екатерина Белова и Дмитрий Чигирев чисто выполнили все сложные элементы.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Ваша пара Екатерина Белова и Дмитрий Чигирев заняла последнее место. Причем, ошибки были сделаны что называется на ровном месте.

- Они юниоры, катаются вместе второй год и за это время добились многого, они попали на чемпионат страны. Самое обидное в том, что они сделали самое сложное, а ошибки допустили на шагах - это нервы и невнимательность.

Они здесь потренировались с лидерами, а это большой опыт, это шаг вперед. Но, конечно, они еще «маленькие», им с юниорами кататься еще два года.

....и упали на ровном месте.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Что будет с Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой? Они не прошли отбор на чемпионаты России и мира.

- Это у них надо спрашивать, это их решение. Скажу только, что когда ты уже выиграл, а они обе выиграли, остаться в большом спорте очень тяжело. От многого нужно отказаться. Ты катаешься настолько, насколько тебе дают соперники. (Артур Дмитриев завершил карьеру фигуриста в 30 лет, став олимпийским чемпионом во второй раз – прим. Редакции).

- В детективе «Чувство льда» Александра Маринина подробно описывает интриги в фигурном катании. В частности, механизм переманивания перспективных спортсменов. Вы уже давно тренер, как вы относитесь к смене наставника?

- Конечно, хорошо, когда тренер выращивает спортсмена с детства, такое бывает. Но часто они работают на разных уровнях, кто-то с начинающими, кто-то – на уровне высшего мастерства. Смена тренера всегда была и всегда будет. Бывает, в группе появляются два одинаковых спортсмена, начинается конкуренция и один уходит. Это не всегда зависит от тренера, еще есть родители, которые внушают спортсмену, что ему уделяется мало внимания. Бывает причиной становятся друзья, бывает - любовь, бывает – конфликт, – все по-разному. Могу сказать одно: чтобы воспринять систему работы нового тренера, нужно полгода, это все непросто.

Короткую программу в Красноярске Евгения назвала самой тяжелой.Фото: Мария ЛЕНЦ

- В истории фигурного катания вы запомнились сложнейшими поддержками. Некоторые выполняли только вы. Что сейчас?

- Когда я выступал, это считалось излишней тратой сил. Я со своими партнершами «толкнул» фигурное катание в эту сторону, мы придумали много поддержек. В то время это мало кто делал, а сейчас – все.

В Красноярске у Евгении Медведевой большая армия фанатов

- Как организован чемпионат России в Красноярске? Только без лести!

Евгения Медведева после своего выступленияФото: Мария ЛЕНЦ

- Прекрасно! Катки замечательные, гостиницы хорошие, транспорт организован великолепно, – что еще нужно спортсмену? Все ребята довольны. Много зрителей. Хотя для Красноярска фигурное катание в новинку, а все равно полный зал, это приятно.

Справка «КП»

Артур Дмитриев стал олимпийским чемпионом в парном катании в 1992 году с Натальей Мишкутёнок, в 1998-м — с Оксаной Казаковой. Серебряный призёр Олимпийских игр (1994), двукратный чемпион мира (1991, 1992), трёхкратный чемпион Европы (1991, 1992, 1996). Кстати, чемпионом России не был, только вторым и третьим.

Вырос в Норильске, где занимался хоккеем, дзюдо, борьбой, в фигурном катании начинал как одиночник.

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