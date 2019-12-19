Убила едой. Молодая мать до смерти закормила сухим молоком новорожденную дочку

Кажется, такого просто не может быть, но… Дикий случай произошел в Красноярском крае. Молодая мама из Боготола закормила новорожденную дочку сухим молоком так, что та умерла.

Девочка появилась на свет в 2017-м году. Практически с самого рождения ребенка 22-летняя начала пичкать ее пищей не по возрасту, в том числе сухим молоком и сливками. Хотя давать их детям до года попросту опасно.

Самое поразительное: рацион ребенка женщина от врачей не скрывала. Напротив – выкладывала все, как есть. Педиатры хватались за голову: нельзя кормить таким младенцев! А мать стояла на своем: ложку за ложкой.

В конце концов, ребенку стало плохо. Но везти малышку к медикам женщина не спешила: может, само как-нибудь пройдет? И только, когда состояние девочки совсем ухудшилось, позвонила-таки в «скорую».

- В декабре 2017 года семимесячного ребенка с признаками отравления доставили в реанимацию, - комментируют следователи. – Был поставлен диагноз – «острая кишечная инфекция», причем осложненная синдромом полиорганной недостаточности.

Несмотря на усилия врачей (а они делали все, что могли), 30 декабря малышка умерла. А ее мать пошла под суд – за «Причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку». Максимальное наказание по такой статье – два года лишения свободы. Однако приговор оказался до странности мягким. Женщине дали только шесть месяцев, и то – ограничения свободы.

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