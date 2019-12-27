«Просто нет денег на детские смеси!»: откровения матери, закормившей дочку до смерти сухим молоком

«Убила едой», «Мать насмерть закормила сухим молоком 7-месячную дочку»… И дальше – целая обойма публикаций. Кричащие заголовки, интонации, понятно, обвинительные. Но представить за ними человека невозможно. Потому что в голове не укладывается. Как она вообще на такое пошла, мать?

Мы нашли ее. Лена*, 22 года, хрупкая, детский голос. Из небольшого городка под Красноярском. Трое детей: 4-летняя Аля, Коля (он на год младше) и Верочка, в мае этого года ей должно было исполниться два.

Лена согласилась рассказать нам свою историю. Честно, без купюр. Но с условием - полностью закрыть лица ее и дочки.

Сначала, для понимания, официальные данные:

- Следствием и судом установлено, что в 2017 году почти с момента рождения дочери и на протяжении нескольких месяцев подсудимая, несмотря на предупреждения врачей, вместо специализированного рациона кормила свою новорожденную дочь не соответствующей возрасту пищей, в том числе, «сухим молоком» (сухими сливками), которые не рекомендованы для детей в возрасте до 1 года, - комментируют в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю. - После этого мать несвоевременно обратилась за медицинской помощью, несмотря на ухудшение состояния своего ребенка. В декабре 2017 года 7-месячный ребенок бригадой «скорой медицинской помощи» с признаками отравления был доставлен в больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция» и осложнением в виде синдрома полиорганной недостаточности. 30 декабря 2017 года, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, новорожденный ребенок скончался. Районным судом подсудимой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Специально отравила?!

- Это мой третий ребенок, Вера. Растила ее, считай, одна. Старшая дочь у меня от первого гражданского мужа, средний сын и младшая дочь – от второго. Девочка сейчас со мной, мальчик – с родным отцом. Я не лишена прав, просто мы так договорились.

Сейчас пишут: я закормила ребенка сухим молоком, и врачи все знали, пытались меня остановить. Но, когда они приходили, не спрашивали, чем кормлю. Ни разу! Зато теперь уверяют: я специально отравила дочку.

Уговаривали на аборт

- Нас с сестрой воспитывала бабушка. Взяла под опеку, когда родителей лишили прав (они выпивали). Когда мне было 17 лет, у меня появился парень. Через полгода забеременела, от бабушки съехала, дом сняла. А Петя почти сразу от меня отказался. Там мама его настроила. Да и сам не хотел брать на себя ответственность.

Меня уговаривали сделать аборт, но я решила оставить ребенка. Как растила Алю? Получается, у бабы была еще под опекой, ей выплачивали за меня деньги. По 10 тысяч каждый месяц, опекунские. Она мне их отдавала. А дом я снимала с родственницей, она тоже с ребенком сидела. Вместе крутились, потом переехала на квартиру.

Женщина считает: виноваты и врачи, и она сама. Фото: соцсети.

Позже познакомилась с отцом Веры - Виктором. Начали встречаться, родился сын. Но опять не сложилось, я решила уйти. Такой он человек, не понять, живет в своем мире. Когда уходила, еще не знала, что снова беременна – Верочкой.

Он ее не принимал. Приезжал несколько раз, на руках подержал, и на этом все. В какой-то момент я помирилась с первым парнем, снова начали жить вместе. Помогать воспитывать Веру он мне не обещал: сама его содержала – кормила, обувала, одевала.

Так дешевле

- Откуда деньги? Когда Верой была беременна, полгода стояла на бирже, там деньги выплачивали два раза в месяц. Потом пошла на учебу – на инженера, стипендию платили.

Не жировали, конечно. Вера родилась в мае, на сроке в 36 недель. До четырех месяцев кормила ее смесью, тогда банка стоила 305 рублей. Хватало дня на 4-5, ну, максимум на неделю.

И тут я узнала: можно кормить сухим молоком. Сестры на нем по трое детей выкормили, и бабушка - моего отца, нас также кормили. Я поняла, это дешевле, надолго будет хватать.

Девочке было 7 месяцев. Фото: соцсети.

Верочке было чуть больше четырех месяцев, когда мы попробовали. Разводила так же, как и смесь: четыре ложки (из-под смеси же) на 120 миллилитров. Она стала от него поправляться, нормальный был ребенок, развивалась, никаких отклонений. Также играла, в ходунках бегала, ползала, вставала на ножки. Весом была даже больше, чем положено. У врачей никаких вопросов.

Вы что, это зубки лезут!

- Месяца два с половиной или около трех все было хорошо. А потом дочка начала срыгивать. Сперва помаленьку, потом больше. Спать кладу, начинает все отрыгивать. Рвота – фонтаном, вес теряет.

Вызвала я «скорую», сама давай собирать пакет – ехать в больницу. Думаю, может быть, какая-то инфекция? Врачи приехали, посмотрели - похихикали: зубки лезут, у всех такое было. Нас не забрали, я не писала отказную, ничего. Это было в пятницу. Мне сказали, вызывай врача-педиатра на дом.

В понедельник вызвала, посмотрела она рот, сказала то же: зубы. Чем кормила, не спрашивали. Но на суде давали совсем другие показания.

Третий раз я вызвала врачей через несколько дней. Видела: все равно что-то не так. Дочка начала кукситься, не спала, что-то мычала-мычала. Подхожу, у нее на футболке пятнышко. Сначала не придала значения, взяла ее, хотела поправить, а у нее из пупка начало кровоточить. Я сразу вызвала «скорую». Они приехали, ее тут же забрали. Это было 27 декабря.

В больнице Вера впала в кому. Когда она была в реанимации в Ачинске, я звонила каждые 2-3 часа. 30-го утром как раз собралась к ней ехать. А мне звонят и говорят: умерла.

… Когда дочка была в коме, я говорила с доктором. И он мне объяснил: если бы вас в первый раз забрали, девочку успели бы перевезти в Красноярск, а там сделали бы все, чтобы спасти. Но, ее забрали 27-го, только на третий раз, и везти ее куда-то было уже нельзя. Мне сказали, может умереть в дороге.

Почему не помогли?

- Кто виноват в этой ситуации? Мне кажется, в первую очередь, врачи. Ведь я обращалась к ним за помощью, и что? Во-вторых, если это действительно от сухого молока, то на упаковке не написано, что его нельзя давать детям. Моя сестра не так давно родила, три года ребенку. Точно также давала сухое молоко, вон здоровый пацан бегает.

На врачей иск подавать, мне кажется, бессмысленно. Они отпираются все равно. Следователь постоянно слушал только моего сожителя, отца моего первого ребенка. А он наговорил, что я кормила дочку чуть ли не с пеленок сухим молоком.

Почему? У него была обида: я ведь его бросила, ему не на что было жить. Привык, что я постоянно ему деньги давал, обеспечивала. А потом, что ж ему - к маме возвращаться? И начал про меня всякую ерунду вспоминать.

Хотя когда я «скорую» вызывала в первый раз, он сидел на кухне. И сам лично орал на врачей, почему вы не забираете?

А в итоге сказал следователю, что когда врачи спросили якобы, чем я кормлю, я сказала, что смесью. А они не спрашивали! Потом мы с ним говорили, я спросила: «Зачем ты врачей покрываешь? Они же не спрашивали». А он: «Я как-то не подумал».

Соврала один раз

- На детекторе лжи я соврала один раз. Сказав, что не кормила сухим молоком. Потому что даже не думала, что это может быть от сухого молока.

Сейчас я живу с Алей, все у нас нормально. На врачей собираюсь писать заявление, хотя думаю, что это бессмысленно.

Дочка мне не снится. Иногда кажется, что по дому похаживает. Бывает, игрушки сами в пакете шуршат, фонарики загораются, еще что-нибудь такое… Чувствовала, что рядом появляется, это ощущается, когда есть кто-то возле.

Никогда не думала, что в такую историю попаду. Она же раньше всех у меня начала пытаться играть, держала головку. Обычный ребенок, вес набирала. Мне врачи даже говорили: меньше корми. А я дозу не прибавляла, кормила, как и обычно. А тут просто вот…

… Еще раз подчеркнем: это версия мамы погибшей девочки. «Комсомольская правда» - Красноярск запросили комментарии в следственном комитете и у представителей администрации больницы, где умерла Вера.

(*все имена детей и взрослых изменены – согласно требованию законодательства).

ДОСЛОВНО

Андрей Степанов, доктор медицинских наук, врач-педиатр:

- Разведенное сухое молоко недопустимо для вскармливания ребенка. Для этой цели существуют адаптированные детские смеси (которые должны везде выдаваться бесплатно). Пусть недорогие, российские, пусть бывают смеси лучше, чем дают на обычных молочных кухнях. Тем не менее сухое молоко – это бюджетный, но, повторюсь, совершенно неприемлемый вариант.

Постоянное кормление таким молоком может вызвать у ребенка стойкий понос (из-за того, что идет постоянное раздражение белком коровьего молока).

Кишечная стенка делается более восприимчивой инфекции, возникает мощная аллергизация организма. Помните, раньше было выражение: «то понос, то золотуха»? Золотуха – это кожные проявления при непереносимости белка коровьего молока, а понос – реакция организма на введение чужеродных белков.

К тому же сухое молоко подвергнуто химической переработке, поэтому воспринимается еще хуже. Так как в нем отсутствуют ферменты, которые помогаю телятам его переваривать (если мы говорим о свежем молоке).

Как итог – полиорганная недостаточность (иными словами – сепсис). Это говорит о том, что у ребенка иммунная система дала сбой, и обычная кишечная инфекция привела к такому печальному концу.

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